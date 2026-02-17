הזוועה באיראן נחשפת: צילומים רפואיים מוכיחים את טבח המפגינים

תצלומים רפואיים שהוברחו מחוץ לאיראן מוכיחים את עומק הזוועה שהתרחשה ברחובות איראן, וכיצד המשטר דיכא את ההפגנות באכזריות חסרת גבולות

צילומי רנטגן ומכשירי דימוי נוספים, שהוברחו מאדמת איראן לאחר טבח המפגינים העצום בלילות ינואר, נחשפו כעת במגזין הגארדיאן הבריטי, במה שמתואר על ידי רופאים, גורמי מודיעין וארגונים הומניטריים כהוכחה חותכת ובוטה לאכזריות והאלימות בהן דוכאה המחאה נגד שלטון האייתולות.

התצלומים, שהוברחו מאדמת איראן, חושפים דפוס שיטתי של פגיעה אכזרית במפגינים, שימוש באלימות קשה, הטלת מומים, התעללות, גרימת נכות מכוונות והוצאות להורג של פצועים.

בסדרה של תצלומים ודימויים שנחשפה, שבוצעו על ידי צוותים רפואיים באיראן בזמן ההתקוממות נגד שלטון האייתולות חושפת שימוש שיטתי בירי חי כנגד אותם מפגינים, במטרה להרוג, לפצוע להטיל מומ ונכות. קובץ של עשרה תצלומי ראש שבוצעו על ידי רופאים בטהראן מראה שימוש קבוע ברובי ציד (שוטגאן) כנגד מפגינים, כולל שימוש בכדורי רסס, כדורים המכילים עשרות כדוריות עופרת המתפצלים ומבצעים פגיעה רחבה.

על פי אותם תצלומים, נעשה שימוש תדיר בכלי זה כנגד מפגינים, בירי בכינון ישיר אל ראשים, פנים ואיברים חיוניים. צוותים רפואיים עצמאיים שבחנו את הצילומים העריכו כי מרבית הפצועים ששרדו את הטבח יסבלו מנזקים כבדים לאורך חייהם, נזקים כמו עיוורן, חירשות, נזק מוחי, נכות ופגיעות מנטליות שונות.

תצלומים נוספים, הוכיחו מקרים של שימוש בנשקים כבדים, ביניהם גם מכונות יריה וכלי נשק אוטומטיים בקליבר גבוהה כמו תותחי נ"מ ישנים. באחת התמונות שפורסמו ניתן לראות קליע שנורה באופן ישיר אל תוך חלקו האחורי של ראשו של מפגין, שעל פי עדויות הוצא ככל הנראה להורג על ידי כוחות המשטר.

צילומים נוספים מצביעים על מקרים של התעללות אלימה וגרימת נכות, כאשר אל מפגינה אחת רוסקו עצמות הירך והאגן, במה שתואר כמקרה של 'דריסת התעללות' על ידי כוחות המשטר באיראן.

מדובר בנדבך נוסף באוסף ההוכחות החותכות על התנהלותו הברברית של המשטר באיראן כנגד אזרחיו, למרות השתיקה הבוטה בזירה העולמית.