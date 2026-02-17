מלכת הפארק: נועה קירל חוזרת להופעה חמישית בירקון

זה כבר הפך למסורת: כוכבת הפופ הגדולה בישראל תעלה על הבמה הגדולה במדינה ב-7 במאי 2026 למופע ענק בסטנדרט בינלאומי. כל הפרטים על המכירה שתחל מחר – בפנים

נועה קירל לא עוצרת: שנה אחרי המופע האחרון שלה במדשאות הפארק, כוכבת הפופ הכי גדולה בישראל מכריזה הבוקר (שלישי) על חזרה למקום שהפך לבית השני שלה – פארק הירקון. הפעם מדובר בציון דרך היסטורי, כשקירל תעלה על במת הענק בפעם החמישית בקריירה שלה.

המופע, שצפוי להתקיים ביום חמישי, ה-7 במאי 2026, מבטיח להביא לעשרות אלפי המעריצים את "המסיבה הכי טובה בעיר". על פי ההפקה, המופע יכלול את כל הלהיטים הגדולים שהפכו לפסקול של דור שלם, לצד חומרים חדשים שיבוצעו לראשונה על הבמה.

כפי שקירל הרגילה את הקהל שלה במופעי הענק הקודמים, גם הפעם מדובר בהפקה בסטנדרט בינלאומי המיישר קו עם מופעי הפופ הגדולים בעולם – עם כוריאוגרפיות מורכבות, וידאו-ארט חדשני וביצועים חיים עוצמתיים. "הפארק הוא הבית האמיתי שלי", מסרה קירל עם ההכרזה על המופע, "ואני מחכה כבר לחזור ולחגוג יחד עם כולם".

המכירה הרשמית למופע תחל כבר מחר (יום רביעי) באתר "קופת תל אביב".



