תפנית דרמטית: התוכנית של טראמפ להכרעת איראן נחשפת

ברקע הדיווחים על המשא ומתן בין איראן לארצות הברית, נראה כי הנשיא דונלד טראמפ הולך לכיוון אחרי לגמרי

האם המערכה מול איראן עומדת לשנות את פניה מהיסוד? לפי שגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד וכיום חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, התשובה היא כן מוחלט. בשיח המדיני-ביטחוני המקומי, אסולין מזהה שינוי תפיסתי עמוק בממשל טראמפ הנכנס – שינוי שמעתיק את מרכז הכובד מהגרעין לעבר עצם קיומו של שלטון האייתוללות.

"נקודת המפנה כבר התרחשה", טוען אסולין. לדבריו, המוקד איננו עוד רק "הפרויקט" – תוכנית הגרעין או מערך הטילים – אלא המשטר האיראני עצמו. המהלכים שאנו רואים כעת, החל מקמפיין חשיפת הדיכוי הפנימי ועד לשיח על מצור כלכלי וחזרה לדיפלומטיה נוקשה, הם כולם חלק ממהלך אמריקאי מנוהל ושיטתי.

"תנאים שטהרן לא תוכל לקבל"

אסולין מעריך כי הניסיונות לחידוש המשא ומתן הם רק שלב מקדים. להערכתו, הממשל האמריקאי יציב תנאים כה מחמירים, שטהרן פשוט לא תוכל להסכים להם. "זה יוביל בסופו של דבר לעימות", הוא חוזה.

בניגוד לתקיפות ה"פינג-פונג" שנראו בעבר, אסולין טוען כי אם תבוא תקיפה תחת המדיניות החדשה, היא תהיה בעלת אופי שונה לחלוטין: לא מהלומה סמלית וחד-פעמית, אלא מערכה מתמשכת. המטרה תהיה ברורה: לערער את אחיזת המשטר ולייצר תנאים שיאפשרו התעוררות פנימית של העם האיראני נגד מנהיגיו.

חלון ההזדמנויות נסגר

לדברי הבכיר לשעבר, ישראל והעולם נמצאים בנקודת זמן קריטית. "חלון ההזדמנויות מצטמצם", הוא מזהיר. השילוב בין הלחץ הכלכלי הגובר, הבידוד המדיני וההכנות הצבאיות מעיד על כך שרגע ההכרעה מול איראן מתקרב בצעדי ענק.