שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לחשיפה הדרמטית

דיווח הבוקר (ג') ב"ידיעות אחרונות" מעורר סערה פוליטית מחודשת סביב שאלת האחריות והקונספציה שהובילה לטבח השבעה באוקטובר. על פי הדיווח, ערב המתקפה הרצחנית, פנתה ישראל לקטאר בבקשה להגדיל את העברת הכספים לרצועת עזה, מתוך מחשבה שהדבר יקנה שקט ביטחוני.

הראשון להגיב בציניות היה ח"כ אביגדור ליברמן, מי שהתריע לאורך שנים מפני חיזוק חמאס באמצעות מזוודות המזומנים. ליברמן שיתף את הדיווח וכתב בקצרה: "זה לא AI" – עקיצה ברורה לניסיונות של סביבת ראש הממשלה להטיל ספק באמינות ידיעות מרשיעות או לטעון למניפולציות.

ברסלר נגד נתניהו: "הכסף הלך ללשכה"

מי שלקחה את הביקורת צעד אחד קדימה היא מובילת המחאה נגד הרפורמה המשפטית, ד"ר שקמה ברסלר. ברסלר שיתפה את דבריו של ליברמן והוסיפה טענה חמורה וישירה כלפי ראש הממשלה.

"המון כסף עבר מקטאר ערב הטבח", כתבה ברסלר בחשבון ה-X שלה (לשעבר טוויטר), "חלקו לחמאס וחלקו ללשכת נתניהו".