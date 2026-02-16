חשש כבד בדרום: "מחזה מדאיג; כמו השבעה באוקטובר"

העיתונאי אלמוג בוקר חשף היום (ב') פנייה דחופה ומדאיגה של ראשי המועצות רמת הנגב ואשכול למערכת הביטחון, בעקבות מראות חריגים המתרחשים בתקופה האחרונה סמוך לגדר המערכת בגבול המערבי.

לדברי ראשי המועצות, בשטח מזוהה פעילות ענפה של טנדרים לבנים והתקהלויות המעלות זיכרונות קשים מאירועי העבר בגבול עזה. האזהרה שלהם חד-משמעית: "המראות הנוכחיים מזכירים את 'צעדות השיבה' על גדר המערכת בעזה, שהתבררו בדיעבד כאימונים לטבח ה-7 באוקטובר".

"לא נחכה להפתעה הבאה"

ההתרעה של ראשי המועצות מגיעה על רקע תחושת המוכנות הגבוהה והחשש ביישובי הדרום מפני "העתקה" של מודל הפשיטה מעזה לחזיתות אחרות. הם דורשים מהדרג הצבאי והמדיני להתייחס לכל תנועה חשודה כאל אירוע פח"ע פוטנציאלי ולא כאל פעילות פלילית או הברחה שגרתית.

"לא נשלים עם התעלמות מסימנים מוקדמים בגבול המערבי", הצהירו ראשי המועצות בתקיפות. לדבריהם, הלקח המרכזי מהמחדל ביישובי העוטף הוא שאסור לזלזל בשינויים בהערכת המצב בשטח, גם אם הם נראים כרגע כהפרות סדר גרידא.

ביישובי רמת הנגב ואשכול מצפים כעת לתשובות ברורות מצה"ל ולתגבור משמעותי של הכוחות והאמצעים הטכנולוגיים לאורך הגבול הארוך עם מצרים, כדי למנוע כל אפשרות של חדירה או פשיטה מאורגנת על היישובים.