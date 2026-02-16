עוד מסמר בארון: סעודיה בגינוי חריף ל-"רשויות הכיבוש הישראלי"

סעודיה נועצת הערב עוד מסמר בארון הקבורה של הנורמליזציה בין המדינות, ומשגרת מתקפה חריפה כנגד מה שהיא מכנה באופן יוצא דופן בשנים האחרונות כ-"רשויות הכיבוש הישראלי" כינוי מסוג ששוגר לעבר ישראל יותר מהציר האיראני בשנים האחרונות, ופחות מהמעגל הסעודי-סוני.

צילום: איגרת הגינוי הסעודית

באיגרת דיפלומטית רשמית של משרד החוץ, הודיעה סעודיה על גינויה החריף כנגד החלטת הקבינט בשבוע שעבר, בה הועברו שטחים ביהודה ושומרון אל תחום האחריות של המדינה, ובוצעו צעדים נוספים כמו ביטול האיסור על יהודים לרכוש אדמות מערבים בשטחי איו"ש.

באיגרת הודיע משרד החוץ הסעודי: "אנו מביעים את גינוייה החריף של הממלכה הסעודית, כנגד החלטת 'רשויות הכיבוש הישראליות' להגדיר מחדש אדמות ב'גדה המערבית' כאדמות מדינה תחת שליטת 'רשויות הכיבוש'. הצעדים שמיועדים לקבוע מציאות חוקית ומנהלית חדשה ב'גדה המערבית הכבושה' הם חלק ממאמצים נמשכים לערעור המסלול להשגת שלום, ביטחון ושגשוג אזורי".

משרד החוץ הסעודי המשיך ותקף: "הממלכה חוזרת שוב על כך כי לישראל אין שום ריבונות ב'שטחים הפלסטינים הכבושים' וחוזרת על דחייתה המוחלטת של כל צעד מסוג זה, המהווה עבירה בוטה על החוק הבינלאומי, מערער את יסודות פתרון שתי המדינות, ומהווה מתקפה על לגיטימיות העם הפלסטיני, וזכותו להקים מדינה עצמאית וריבונית בגבולות 67 עם 'מזרח ירושלים' כבירתם".

מדובר בגינוי חריף במיוחד מצד הסעודים, שמציג שימוש בטון וכינויים המזלזלים בעצם קיומה של מדינת ישראל כגון "רשויות הכיבוש" או "הכיבוש הישראלי". כינויים שבעבר, כאשר השיח על נורמליזציה היה קיים, סעודיה נמנעה משימוש בהם.

נראה כי סעודיה אכן ביצעה פניית פרסה מלאה, ומתרחקת גם חברתית וגם מדינית מהסיכוי לכינון יחסים עם ישראל, במיוחד לאור הטון התקיף ודרישותיהם לסלילת דרך קבע אל הקמת מדינה פלסטינית כתנאי ליחסי נורמליזציה.

לאורך החודשים האחרונים התגברו הסימנים לנטישה סעודית של המסלול הדיפלומטי מול ישראל, כאשר יורש העצר מוחמד בן סלמאן עצמו, תקף את ישראל בקולו והודיע כי אין סיכוי לנורמליזציה בשלב הנוכחי וכי "ישראל לא מדינה נורמלית". בנוסף צמצמו השלטונות הסעודיים את ההשקעה הכלכלית העצומה בעיר העתיד "ניאום" שהייתה במהלכי בנייה בצפון מזרח המדינה, בקרבה גבוהה במיוחד לישראל.