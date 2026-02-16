שאלנו את ראשי המפלגות: מה דעתם על AI במערכת הבחירות?

מערכת הבחירות הנוכחית ניצבת בפני אתגר טכנולוגי חריג, כאשר השיח הציבורי עובר מהמרחב הפיזי אל הזירה הדיגיטלית. על רקע זה נשאלו היום ראשי המפלגות על עמדתם ביחס לשימוש בכלים אלו במהלך הבחירות

מערכת הבחירות הנוכחית עומדת בסימן שאלה טכנולוגי חסר תקדים. אם בעבר הקרב היה על שלטי חוצות וג'ינגלים, היום החזית עברה למרחב הווירטואלי, היכן שבינה מלאכותית וטכנולוגיית "דיפ-פייק" (Deepfake) מטשטשות את הגבול בין אמת לשקר.שאלנו היום (שני) את ראשי המפלגות מה דעתם על השימוש בבינה מלאכותית בבחירות.

התחזית הקודרת ביותר מגיעה מכיוונו של יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד (יש עתיד). לפיד מזהיר באופן חד משמעי כי הטכנולוגיה תשמש כנשק לא קונבנציונלי להטיית דעת הקהל. "כולנו צריכים להיות הרבה יותר זהירים," אומר לפיד. "יהיה פה ניסיון לגנוב את הבחירות, לשחק עם טוהר הבחירות ולהשפיע באופן לא הוגן".





לפיד מזכיר את המקרה בו הופצה תמונה ערוכה שלו ושל נפתלי בנט בסכנין, ומביע תסכול מכך שהקנסות המוטלים על זיופים כאלו ("8,000 שקל") אינם מרתיעים. הוא משרטט תרחיש אימים להמשך הקמפיין: "מתישהו אתם תראו אותי, ואני אראה כמוני ואשמע כמוני – וזה לא יהיה אני. זה יהיה דיפ-פייק". לדבריו, האחריות להבדיל בין אמת לשקר מוטלת כעת על התקשורת, שכן המערכת המשפטית איטית מכדי להגיב בזמן אמת.

ליברמן: "חייבים לציין שזה בינה מלאכותית"

גם אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו) חש את נחת זרועה של הטכנולוגיה, ודורש שקיפות מלאה. לשיטתו, אין מניעה להשתמש בבינה מלאכותית, אך חובה לסמן זאת בבירור. "ברגע שאתה מפרסם משהו שנוצר על ידי בינה מלאכותית – אתה חייב לציין זאת," מדגיש ליברמן.

הוא משתף בתחושתו כי הוא נמצא תחת מתקפה מתמדת של "פייק ניוז" ויצירת מציאות מדומה: "אני מקבל כל יום חומרים המופצים על ידי אותו 'ארגון רעל', שמפעיל גם בוטים".

גנץ: "AI לא מחליף ערכים"

בני גנץ מנסה לשמור על קור רוח ומבצע הבחנה בין השימוש בטכנולוגיה ככלי עזר לבין יצירת חדשות כזב. "אני מציע להבדיל בין הסברה ותעמולה לבין פייק ניוז," אומר גנץ. לדבריו, הסכנה האמיתית היא "לקחת דבר שלא קרה ולהפוך אותו לחדשות".

גנץ הודף טענות על שימוש לרעה בטכנולוגיה מצד הקמפיין שלו ומבהיר: "AI לא מחליף את הערכים שלנו, זה רק עוזר לנו בטכניקה".

סמוטריץ': "מי שאין לו מציאות, הולך לפייק"

את הגישה הפילוסופית יותר מציג בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית). לאחר שהתבדח על כך שלדעתו גם אם ינסו ליצור תמונה שלו מחובק עם מנסור עבאס, הצ'אט יגיד שזה בלתי אפשרי, הוא עובר למתקפה אידיאולוגית. "טכנולוגיה היא לא דבר רע, היא דבר מורכב," הוא פותח, אך מיד מסייג: "מי שעושה שימוש בפייק, זה מי שאין לו מציאות אמיתית".

סמוטריץ' קורא לזנוח את המניפולציות הוויזואליות ולחזור לוויכוח המהותי: "בואו נתווכח על דעות. יש ימין, יש שמאל, קפיטליזם, סוציאליזם. בואו נתווכח בצורה עניינית ומכובדת במקום להתווכח לגופם של אנשים או באמצעות זיופים".