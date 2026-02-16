דרמה בדרום: סוכלה הברחת ענק של טבק לרצועת עזה

תעשיית ההברחות לרצועה נמשכת. בודקים ישראלים הצליחו לסכל הברחת ענק של טבק בשווי מיליוני שקלים לרצועה. הטבק הוסווה בפחיות של עלי גפן

מערכת הביטחון התירה לפרסום כי לפני זמן קצר סוכלה הברחת ענק אל תוך רצועת עזה, בודקים במעבר כרם שלום שחשדו במשאית עמוסה ב'שימורי מזון' גילו הברחה עצומה בשווי מיליוני שקלים. החברה האחראית הושעתה מכל חוזי האספקה לרצועה.

צילום:דוברות מתפ״ש

האירוע התרחש מוקדם יותר היום, כאשר במהלך בידוק ביטחוני קפדני של אנשי רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון ונציגי מנהלת התיאום והקישור לעזה, התעורר חשד לגבי תכולת המשאית. בחינה מעמיקה חשפה: מאות קילוגרמים של טבק הוסוו בתוך עשרות קופסאות שימורים של עלי גפן.

המשאית נשאה משלוח מזון שנרכש על ידי חברה ישראלית, שאושרה מראש לפעול במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע של הסקטור הפרטי. הניסיון להשתמש בערוץ הומניטרי להברחת סחורה אסורה בשווי שוק אדיר נתפס בחומרה רבה בדרג הפיקודי.

בעקבות הגילוי הוחרמה המשאית על כלל תכולתה והועברה להמשך טיפול, החברה האחראית הושעתה באופן מיידי מכל חוזי האספקה לרצועה ונפתחו הליכי חקירה מואצים אל תוך הגורמים האחראים.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, לא המתין והורה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועה עד להודעה חדשה והודיעה כי לא תיסבל כל חריגה.

"ההחלטה התקבלה לנוכח חומרת המקרה ובמטרה לשמור על טוהר מנגנון הכנסת הסיוע, תוך מניעת ניצולו לצרכים אסורים," נמסר מטעם המתפ"ש.