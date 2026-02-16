דיווחים ברצועה: ארגון הטרור חמאס טוען כי עד היום לא נמצא זכר לגופתו של אבו עוביידה, שחוסל באוגוסט האחרון. התירוץ של חמאס: "תופעת התאדות הגופות" בשל עוצמת החימושים של צה"ל

ארבעה חודשים לאחר שחמאס הודה כי דובר הזרוע הצבאית, חדיפה כחלות (המכונה "אבו עוביידה"), חוסל בתקיפת חיל האוויר, ברצועת עזה מדווחים על קושי באיתור שרידיו.

על פי דיווחים שהגיעו מרכז המידע הפלסטיני ורשת אל-ג'זירה, בחמאס טוענים כי ייתכן וגופתו של "הפנים של חמאס" לא תימצא לעולם.

"שש פצצות על המבנה"

החיסול המדובר התרחש ב-30 באוגוסט 2025. על פי הדיווחים, חיל האוויר תקף מבנה בו שהה כחלות יחד עם בני משפחתו. המקורות הפלסטינים מציינים כי על האתר הוטלו לפחות שש פצצות כבדות, מה שהוביל להרס טוטאלי של המבנה וסביבתו.

בארגון הטרור מנסים להסביר את היעדר הממצאים בשטח באמצעות מונח חדש שהם מפיצים: "תופעת התאדות הגופות". לטענתם, עוצמת החום וההדף שנוצרים מפגיעת חימושים כבדים בבונקרים או במבנים מבוצרים, מביאה למצב שבו לא נותר כמעט כל שריד אנושי בזירה.

הערה: גורמי ביטחון בישראל טרם אישרו רשמית את הפרטים על "התאדות" הגופה, אך בעבר נודע כי בתקיפות עוצמתיות על יעדי תת-קרקע או ריכוזי תחמושת, הזיהוי הפורנזי הופך למורכב מאוד עד בלתי אפשרי.

לא רק אבו עוביידה

הפלסטינים טוענים כי לא מדובר במקרה בודד. לטענת מרכז המידע הפלסטיני, קיימים מעל ל-3,000 מקרים של נעדרים ששהו באתרי תקיפה של צה"ל וגופותיהם לא אותרו. אבו עוביידה, שהפך לסמל של המלחמה הפסיכולוגית של חמאס מאז ה-7 באוקטובר, הוא הבכיר שבהם.

כזכור, במשך חודשים ארוכים נפוצו שמועות על מצבו של הדובר המצולק, עד שלפני כארבעה חודשים נאלצו בחמאס להודות כי הוא נהרג בתקיפת חיל האוויר יחד עם בני משפחתו. כעת, נראה שבארגון מנסים לסגור את הקצוות מול תומכיהם ולהסביר מדוע לא נערכה לו הלוויה רשמית כמקובל.