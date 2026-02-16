"אנחנו חייבים להורים שלנו את החיים": איתי לוי בראיון על אמו

איתי לוי מדבר בראיון לסרוגים על הטיפול המסור באמו וכיבוד הורים, האמונה שמלווה אותו, התפקיד החדש ב"ריסט" לצד אדיר מילר - וגם מכריז על מופע בלייב פארק ראשון לציון

איתי לוי ממשיך להרחיב את הפעילות שלו מעבר למוזיקה - והפעם גם על המסך הקטן. פגשנו אותו בפרמיירה לסדרה החדשה "ריסט" של אדיר מילר בקשת 12, שבה הוא משתתף, ובראיון לסרוגים הוא מספר על התפקיד החדש, האמונה שמנהלת אותו ביום-יום, כיבוד הורים והדרך שבה הוא רואה הצלחה וסטייל.

צפו בראיון של איתי לוי לסרוגים

"מצחיקה, חכמה ושנונה"

על החוויה להשתתף ב"ריסט", לוי מספר כי מהר מאוד הבין שלא מדובר בעוד קומדיה רגילה: "היא מצחיקה בטירוף. פתאום בפרומו הבנתי את העומק שלה, איך היא נבנית עם כל השחקנים. לדעתי היא מצחיקה, חכמה ושנונה, ויש בה גם דברים טרגיים. הכוכב מקבל הודעה שהוא עומד למות, אבל בסוף הכל מתגלה כהפך - ואני בא לעשות שמח".

צחוקים על הסט

גם על הסט עצמו לא חסרו רגעים משעשעים. לוי נזכר בסצנה של מפגש גברים שעסקו בחוויות משפחה, גירושים והתאלמנות, שם לדבריו התרחש אחד הקטעים המצחיקים: "יש קטע על המנגל שבו אני שואל שאלות לא נעימות, ואז חבר דתי עם כיפה אומר לי: 'איך אתה מדבר... זה לא יפה'".

פרמיירת הסדרה ריסט צילום: אורטל דהן זיו

מבחינתו, עצם העבודה עם אדיר מילר היא הישג: "זו סדרה שנונה מאוד, ואחרי המון שנים שהוא לא כתב - זה כבוד ענק עבורי".

"בלי אמונה אין לנו מה לחפש בעולם"

האמונה, לדבריו, מנהלת אותו לחלוטין - גם רגע לפני הופעות. "אני אומר 'מזמור לתודה'. אני אדם מאוד מאמין ועובד על האמונה שלי ממש. אני חוזר באמונה. בלי אמונה אין לנו מה לחפש בעולם הזה".

אחרי שאמר שהוא צילום: איתי לוי חוגג יום הולדת ואת הילולת הרש

"אנחנו חייבים להורים שלנו את החיים"

איתי לוי ידוע כאחד שמטפל במסירות באמו, וכיבוד ההורים הוא ערך מרכזי בחייו - דבר שגם הקהל מרבה להתייחס אליו.

"אימהות אומרות לי: הלוואי והיה לי ילד כמוך. אני לא רוצה שילדים יצטרכו לטפל בהורים כי זה לא קל, אבל צריך לעשות את זה - אנחנו חייבים להם. ההורים גידלו אותנו מאפס ואנחנו חייבים להם את החיים".

לדבריו, זו לא רק מחווה אלא תפיסת עולם: "ילד שמכבד ומטפל בהורים שלו - תהיה לו ברכה כל החיים".



איתי לוי מתגייס לכפיר: המנון חדש לציון 20 שנה לחטיבה צילום: איתי לוי (צילום: טל עבודי)

אלבום חדש - אבל לא חוזרים אחורה

לוי כבר מסתכל קדימה. אחרי "הכוכב הבא", הוא עובד על הפרויקט הבא: "אנחנו עובדים כבר כמה חודשים על אלבום חדש, אלבום 12, וגם על סיבוב הופעות מיוחד בארץ".

לפארק הירקון, לפחות כרגע, הוא לא מתכנן לחזור: "לא חוזרים אחורה. מחפשים לוקיישן מיוחד ונמשיך עם ההופעות" - וכבר כעת הוא מכריז על מופע בלייב פארק ראשון לציון ב-28.5, כשמכירת הכרטיסים תיפתח מחר (שלישי) בשעה 12:00.

איתי לוי באמפי ראשל צילום: יובל אזולאי

"זה להראות שעבדנו קשה"

לקראת פורים הוא מודה שעדיין לא החליט אם יתחפש, אבל אם מישהו ירצה להתחפש אליו - הכיוון ברור: "קודם כל סטייל עולם. אולי שעון יקר או צמידי יוקרה, אבל לא כדי להראות - אלא להראות שעבדנו קשה בשביל זה".

ואפילו עכשיו הוא כבר מקדים את הטרנד: "כרגע אני עם ג'קט של אדידס שעוד לא בחנויות, אני הראשון שלובש אותו".