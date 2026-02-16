מודיעין עילית: שריפה פרצה בישיבת קרלין בעיר

שריפה פרצה הערב (שני) בישיבה בעיר מודיעין עילית, לוחמי האש השיגו שליטה על האש.
לוחמי אש ממרחב בנימין הוזעקו לישיבת קרלין, לאחר שפרצה דליקה במבנה הישיבה ברחוב נתיבות המשפט בעיר מודיעין עילית.
הצוותים שהגיעו למקום זיהו עשן רב העולה מאחת הקומות התחתונות במבנה ומייד פעלו לכיבוי השריפה, לסריקות אחר לכודים, ולפינוי האזרחים במקום.
רשף מוני בן ציון מפקד האירוע: "עם ההגעה למקום זיהינו עשן רב העולה מהמבנה. לוחמי האש חדרו פנימה, וזיהו את מוקד השריפה באחד מחדרי הממ"ד ופעלו לכיבוי האש. במקביל פעלנו לשחרור חום ועשן שהצטבר במקום. נזק נגרם למבנה."
נפתחה חקירה לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה.
תגובות