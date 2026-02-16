לכבוד יום פטירתו: עשרה דברים שלא ידעתם על אורי אורבך

11 שנים לפטירתו של אורי אורבך: עשרה פרטים על העיתונאי, הסאטיריקן והשר שהשפיע על הציונות הדתית ועל השיח הישראלי - מהתקשורת ועד הפוליטיקה, ומהומור ועד גישור בין מגזרים

הוא היה עיתונאי, סאטיריקן, סופר וגם שר - אבל בעיקר קול ייחודי שידע לדבר לכולם. ביום פטירתו של אורי אורבך חזרנו לרגעים, הרעיונות והמשפטים שהפכו אותו לאחת הדמויות המשפיעות בציונות הדתית ובשיח הישראלי בכלל. הנה עשרה דברים שמספרים את דרכו והשפעתו על החברה הישראלית.

1. מהשריון - אל עולם המילים

לפני הכול הוא היה לוחם: אורבך שירת בחיל השריון ואף השתתף במלחמת לבנון הראשונה. רק לאחר השירות הצבאי פנה בהדרגה לכתיבה ולעיתונות, התחום שבו יהפוך לדמות משפיעה במיוחד.

2. האיש ששלח את הסרוגים לתקשורת

ב-1987 פרסם את המאמר המפורסם "הטובים לתקשורת" - קריאה לצעירי הציונות הדתית להשתלב בעולם המדיה. בדיעבד, רבים רואים בו טקסט מכונן ששינה את נוכחות המגזר בתקשורת הישראלית.

אורי אורבך צילום: אורי אורבך

3. ממקימי עיתון הילדים הדתי

הוא היה העורך הראשון של עיתון הילדים "אותיות", שם גם עודד פרסום קומיקס - דבר לא מובן מאליו בעיתונות הדתית של אותם ימים.

4. סאטיריקן שלא חסך ביקורת

בעבודתו הרדיופונית נהג לבקר גם את החברה החילונית וגם את הדתית: את החילונים על ניתוק מהשורשים, ואת הדתיים והחרדים על שמרנות יתר - הכול בסגנון חד, הומוריסטי ולא מתנצל.

5. האיש מאחורי ביטויים שנכנסו לשפה

כמה מהביטויים המוכרים בשיח הישראלי נולדו אצלו, ביניהם "דתי מחמד" וגם סיסמאות פוליטיות כמו "העם עם הגולן".

אורבך צילום: (צילום: פלאש 90)

6. הצלחה ספרותית לילדים ולהורים

ספרו "סבא שלי היה רב" הפך ללהיט, ו-"מה מברכים על גלידה?" תורגם לרוסית ואף זכה בפרס בינלאומי לספרי ילדים בנושאי דת.

7. מהאולפן לכנסת

ב-2009 נבחר לכנסת מטעם מפלגת הבית היהודי, ובהמשך מונה לשר לאזרחים ותיקים בממשלת בנימין נתניהו. בתפקידו קידם יוזמות חברתיות רבות.

8. "שלישי בשלייקס"

המיזם שהעניק הטבות לגמלאים בימי שלישי נקרא בכלל על שם רעיון של בתו. הוא הפך לאחת התוכניות המזוהות ביותר עם כהונתו כשר.

אורי אורבך צילום: (צילום: פלאש 90)

9. גשר בין דתיים לחילונים

יזם את פרויקט "תרגישו בבית" לפתיחת בתי הכנסת לכלל הציבור – מתוך אמונה ששיח מכבד חשוב יותר מניצחון אידאולוגי.

10. מורשת של שיח אחר

אחרי פטירתו ב-2015 הוקמו על שמו מרכזי גישור, בתי ספר, פרסים ואפילו אולפן בגלי צה"ל - עדות לכך שמעבר לפוליטיקה, השאיר בעיקר מורשת של תרבות שיחה.

הספרייה הלאומית: צילום: (צילום: פלאש 90)

הרוח שממשיכה לחבר בין אנשים

אורבך נפטר בגיל 54 בלבד - אבל השפעתו על השיח הדתי-לאומי ועל התקשורת הישראלית ממשיכה ללוות גם היום, במיוחד בכל פעם שמדברים על גישור, הומור ומחלוקת שלא חייבת להפוך למלחמה.