"זה נורא, אסור שיקרה": אחמד טיבי מגן על החרדים

ח"כ טיבי בנאום מיוחד במליאת הכנסת סיפק הצהרת סולידריות מפתיעה וחוצת מגזרים ולאום, וחשף בדיוק מה היה הדבר שזעזע אותו יותר מכל

בנאום שנשא במליאת הכנסת, התייחס חבר הכנסת אחמד טיבי לסוגיית האלימות המופנית כלפי נשים על רקע סממנים דתיים, תוך שהוא מותח קו משווה ישיר בין פגיעה בנשים מוסלמיות לבין פגיעה בנשים חרדיות.





בדבריו תיאר מקרים של תקיפות נגד נשים עם חיג׳אב בירושלים ואמר: "ברכבת כאן בירושלים תקפו כמה פעמים נשים עם חיג'אב, אפילו פעם הורידו לאישה את החיג׳אב. זה נורא. גם הסטריאוטיפים והפרופיילינג של נשים בבחינה עם חיג'אב וכדומה, זה משהו שאסור שיקרה".

בהמשך התייחס לאירועים בבני ברק, וציין כי צפה בתיעוד שבו שוטר פוגע באישה חרדית: "אני אתייחס למה שהיה בבני ברק בדבר אחד. אתם התייחסתם לכל מה שקרה. אני ראיתי בסרטון שוטר שמכה אישה ומוריד את הפאה שלה, אישה חרדית. זה דבר שאסור שיקרה. אסור. כמו שאני מתנגד לפגיעה במוסלמית עם חיג"אב, אני מתנגד לפגיעה באישה יהודייה עם פאה".