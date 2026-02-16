לקראת רמדאן: צה"ל מתגבר כוחות ביו"ש ונלחם בהסתה

הקול החדש בערבית: רס"ן אלה ואויה תחליף את אביחי אדרעי

הקול החדש בערבית: רס"ן אלה ואויה תחליף את אביחי אדרעי צילום: (קרדיט: דובר צה"ל)

סא״ל אלה ואויה פרסמה היום (שני) הודעה ראשונה בתפקידה כדוברת צה״ל בערבית, ובה עדכנה על פעילות מבצעית שמקיימים כוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון נגד גורמי הסתה ברשתות החברתיות, לקראת חודש רמדאן.

לדבריה, המבצע החל בימים האחרונים וצפוי להימשך גם בתקופה הקרובה ואף במהלך חודש רמדאן עצמו. ואויה הדגישה כי חודש רמדאן הוא תקופה של משפחה, קהילה ויחד, וקראה לציבור שלא לאפשר לארגוני טרור לפגוע באופיו של החודש.





כאמור בשיחה של בכיר בצה"ל עם סרוגים נאמר שזווית הכניסה השנה לחודש הרמדאן חיובית. יתרה מכך, השנה אנחנו אחרי שנתיים מלחמה ובתוך הפסקת אש ולכן המציאות אחרת.

אבל יש גם צד שני בבשורה הפחות טובה שבכל רגע נתון יכול לצוץ המחבל הבודד או יופעלו תאים רדומים ועליהם הם נערכים. כדי להגביר נוכחות בשטח הוכנסו עוד כוחות מיחידות מובחרות ונעשו מאות מבצעים.