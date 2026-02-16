בכיר באגף החקירות: לזמן את היועמ"שית לעדות בתיק הפצ"רית

סגן ראש אגף החקירות והמודיעין, אמר בשיחות סגורות כי יש לזמן לעדות את היועצת המשפטית לממשלה בפרשת הפצ״רית לשעבר, משום שלדבריו הייתה "מרומה" וכי הייעוץ המשפטי לממשלה "הוטעה" בנוגע לבדיקה סביב הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן

סגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, תת ניצב מוטי שיף, אמר בשיחות סגורות כי יש לזמן לעדות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה במסגרת הפרשה הנוגעת לפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, כך פורסם הערב במהדורת כאן חדשות. לדבריו, הסיבה לכך היא שהיועמ"שית הייתה, כלשונו, "מרומה" בתיק.

שיף התייחס לחשד שלפיו הייעוץ המשפטי לממשלה הוטעה על ידי הפצ״רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי ואנשיה, ביחס לבדיקה המזויפת סביב הדלפת סרטון ההתעללות מבסיס שדה תימן.

ברקע הדברים עומדת החלטתו של מפכ״ל המשטרה דני לוי לעכב את סיום החקירה, לצד דרישתו להעביר את התיק לבחינת היועצת המשפטית למשרד המשפטים, יעל קוטיק.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה לפרסום: "מדובר ברכילות, מכיוון שסגן ראשאח"מ לא היה חלק מצוות החקירה ולא נחשף לחומרי החקירה, כמו כן, הוא לא השתתף בדיון כלשהו בנושא. לכן, ייחוס הדברים נראה תמוה ומעניין איזה אינטרס הידיעה משרתת"