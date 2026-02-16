בשירות האדומים: בית"ר ומכבי ת"א נפרדו בתיקו

המשחק המרכזי של המחזור הפגיש את בית"ר עם מכבי ת"א והסתיים ללא שערים. המרוויחה הגדולה היא הפועל באר שבע שהגדילה את הפער בפסגה והפועל ת"א שחלפה על פני היריבה

המשחק המרכזי של המחזור ה-23 בליגת העל הסתיים בתיקו שכולו ניצחון אדום.

בית"ר ירושלים מהמקום השני אירחה את מכבי ת"א המידרדרת ובתום 90 דקות עם שליטה ירושלמית, הסתיים המשחק בלא שערים.

המרוויחות הגדולות מהתיקו הן האדומות. הפועל באר שבע הגדילה את הפער בפסגה ל-6 נקודות ואילו הפועל תל אביב מתברגת במקום השלישי ועוברת את היריבה הצהובה בנקודה.

נזכיר כי הפועל תל אביב ספגה הפסד טכני והורדת 2 נקודות בעקבות פיצוץ הדרבי בסיבוב הראשון, נקודות שהיו מקרבות אותה אפילו יותר למקום השני.

אתמול, מכבי חיפה ניצחה בקלות את בני סכנין 4:0 והיא מקדימה ב-7 נקודות את הפועל פתח תקווה במקום השישי וב-8 נקודות את מכבי נתניה שבמקום השביעי - שעדיין נאבקות על מקום בפלייאוף העליון.

לעונה הסדירה נותרו 3 מחזורים, ואז בשלב הפלייאוף 10 משחקים נוספים כדי לקבוע את האליפות. בפלייאוף התחתון סיבוב אחד של 7 משחקים. בני ריינה עמוק מתחת לקו האדום, ושאר הקבוצות באזור הסכנה.