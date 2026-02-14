אלמוג בוקר במסר נחרץ לצה"ל

העיתונאי אלמוג בוקר (חדשות 12), תושב העוטף המלווה את האזור מקרוב כבר שנים, יוצא היום (שבת) בקריאה נחרצת למערכת הביטחון ולפיקוד הדרום שלא להפקיר את יישובי קו העימות. זאת, על רקע דיונים והחלטות על צמצום אפשרי של כוחות האבטחה בתוך היישובים.

בוקר שיתף תיעוד של מחבלי חמאס חמושים שנתפסו בעת שניסו להפתיע את לוחמי צה"ל, והבהיר כי המקרה הזה הוא ההסבר הטוב ביותר מדוע אסור להוריד את הדריכות. "אם בפיקוד הדרום צריכים הסבר למה גם היום אסור לצמצם את האבטחה ביישובים בעוטף, הנה התשובה בתמונה אחת", כתב בוקר.

לדבריו, למרות שהפעם הערנות של הלוחמים בשטח הובילה לחיסול המחבלים ולמניעת פגיעה בכוחותינו, הנחישות של האויב מלמדת על העתיד. "הנחישות שלהם מלמדת שהם לא יפסיקו לנסות", הזהיר.

בוקר סיכם במסר ברור למקבלי ההחלטות, כשהוא מהדהד את תחושותיהם של אלפי תושבים שחזרו לביתם תחת הבטחה לביטחון מקסימלי: "אחרי השבעה באוקטובר, אבטחת יישובי העוטף אינה שאלה תקציבית – היא שאלה קיומית".

נזכיר כי מאז תחילת המלחמה, סוגיית נוכחות הצבא בתוך הקיבוצים והמושבים מהווה נקודת חיכוך בין היישובים לבין צה"ל, כאשר בפיקוד הדרום מבקשים לעבור לשיטות הגנה מרחביות יותר, בעוד התושבים דורשים "מגפיים על הקרקע" בתוך היישוב עצמו כדי למנוע הישנות של אירועי הטבח.