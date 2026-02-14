דיווח: צבא ארה"ב נערך לתקיפה באיראן שתימשך שבועות

לפי הגורמים האמריקנים, במקרה של תקיפה עלולה להתפתח מערכה ממושכת שתימשך שבועות ותכלול חילופי מהלומות בין הצדדים, כאשר ארצות הברית עשויה לפגוע לא רק בתשתיות גרעין אלא גם במתקנים שלטוניים וביטחוניים באיראן

הצבא האמריקני נערך לאפשרות של פעולות צבאיות מתמשכות שיימשכו שבועות נגד איראן, במקרה שהנשיא דונלד טראמפ יורה על תקיפה, כך אמרו אמש (שישי) שני גורמים אמריקנים לרויטרס. לפי הדיווח, מדובר בהיערכות שעלולה להוביל לעימות חמור יותר מהעימותים שנרשמו בעבר בין המדינות.

הגורמים, שדיברו בעילום שם בשל רגישות התכנון, ציינו כי עצם ההיערכות מעלה את רמת המתיחות סביב המגעים הדיפלומטיים המתנהלים בין וושינגטון לטהרן. בתוך כך, שליחי ארצות הברית סטיב ויטקוף וג׳ארד קושנר צפויים לקיים ביום שלישי שיחות בז׳נבה עם נציגים איראנים, בתיווך עומאני. מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר כי טראמפ מעדיף להגיע להסכם, אך הדגיש כי מדובר במהלך שקשה מאוד להשיג.

במקביל למגעים, ארצות הברית תגברה כוחות במזרח התיכון. גורמים אמריקנים מסרו כי הפנטגון שולח נושאת מטוסים נוספת לאזור לצד אלפי חיילים, מטוסי קרב, משחתות טילים ואמצעי לחימה נוספים, המסוגלים לבצע תקיפות ולהתגונן מפניהן.



כאמור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי שינוי משטר באיראן עשוי להיות "הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות". לדבריו, "במשך 47 שנים הם מדברים ומדברים ומדברים, ובינתיים איבדנו הרבה חיים."

