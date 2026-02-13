מבזקים
סרוגים

הותר לפרסום: נעצר מחבל בג'נין שסייע לפיגוע בפונדוק

דובר צה"ל ודוברות המשטרה עצרו מחבל בלב ג'נין שהיה מעורב בפיגוע בפונדוק ב-6 בינואר 2025

כ"ו שבט התשפ"ו
הותר לפרסום: נעצר מחבל בג'נין שסייע לפיגוע בפונדוק
ג'נין צילום: (צילום: נאסר אישתיה / פלאש90)

דובר צה"ל ודוברות המשטרה הודיעו היום (שישי) כי לוחמי הימ״מ וכוחות חטיבת מנשה עצרו בלב ג׳נין מחבל שהיה מעורב בפיגוע בפונדוק ב-6 בינואר 2025.

אמש, לוחמי הימ"מ וכוחות צה״ל פעלו בג'נין בפיקוד חטיבת מנשה ובהכוונת שב"כ, ועצרו את המחבל מוחמד זידן, ששימש כסייען של המחבל שביצע את פיגוע הירי בפונדוק בו נרצחו שלושה אזרחים ישראלים ונפצעו שמונה אזרחים נוספים.

המחבל היה בכיר בהתארגנות הטרור בג׳נין לשעבר ועסק במימון גורמי טרור וקידום פעילות טרור נגד מדינת ישראל. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון באופן יזום והתקפי.

ג'נין מחבל פיגוע