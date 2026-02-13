הותר לפרסום: נעצר מחבל בג'נין שסייע לפיגוע בפונדוק

דובר צה"ל ודוברות המשטרה הודיעו היום (שישי) כי לוחמי הימ״מ וכוחות חטיבת מנשה עצרו בלב ג׳נין מחבל שהיה מעורב בפיגוע בפונדוק ב-6 בינואר 2025.
אמש, לוחמי הימ"מ וכוחות צה״ל פעלו בג'נין בפיקוד חטיבת מנשה ובהכוונת שב"כ, ועצרו את המחבל מוחמד זידן, ששימש כסייען של המחבל שביצע את פיגוע הירי בפונדוק בו נרצחו שלושה אזרחים ישראלים ונפצעו שמונה אזרחים נוספים.
המחבל היה בכיר בהתארגנות הטרור בג׳נין לשעבר ועסק במימון גורמי טרור וקידום פעילות טרור נגד מדינת ישראל. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון באופן יזום והתקפי.
