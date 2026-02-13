לפני שבת: איראן משגרת איום נוסף לישראל

ראש המועצה לביטחון לאומי באיראן עלי שמח'אני התראיין היום (שישי) לערוץ אל-ג'זירה ושיגר איום נוסף לישראל: "בכוונת איראן להגיב באופן עוצמתי, מוחץ וראוי לכל תקיפה הרפתקנית נגד איראן.

עוד הוא אמר כי פרויקט הטילים האיראני הינו קו אדום עבור טהרן ואין בכוונתה לשאת ולתת עליו, וכי רמת המוכנות הצבאית של איראן גבוהה, במטרה "לקדם כל טעות בחישוב".

הוא התייחס לכך שישראל אינה מסוגלת לנקוט במהלכים כלפי איראן ללא תמיכה ישירה של וושינגטון והדגיש שהדרך ההגיונית לכל הצדדים היא להימנע מצעדים העלולים להשפיע על יציבות האזור, ואם הדרישות במו"מ כלפי איראן תהיינה "מציאותיות ולא מוגזמות", הרי שהמו"מ יפנה לאפיקים חיוביים ויגשים את האינטרסים של כל הצדדים.

לסיום הוא אמר כי המצב הביטחוני באזור הפך ליותר מורכב ושורד מנגנוני תאום מיוחדים ופעילות דיפלומטית אינטנסיבית, שכן היוזמות הדיפלומטיות באזור מטרתן חיזוק הברירות המדיניות והימנעות מיצירת מתיחויות.