דוד זיני בתגובה ראשונה לסערה סביבו

5 ראשי שב״כ בדימוס ו-31 ראשי אגפים לשעבר בשירות, פרסמו היום (שישי)במכתב פומבי נגד ראש השירות דוד זיני וראש הממשלה נתניהו.

על פי הדיווח שלדורון קדוש, במכתב הם מסרו: ״מביעים פליאה על שתיקתו של ראש השירות, דוד זיני, נוכח ההכפשות חסרות התקדים נגד ראש השירות לשעבר רונן בר ומנהלים, לוחמים ועובדים ששירתו בארגון בתאריך 7/10, מסביבתו של ראש הממשלה ומחברי הקואליציה״.

עוד כתבו הבכירים לשעבר בשב״כ: ״דורשים מזיני להגיב בתקיפות נגד הפגיעה בעובדי שירות, הפצת קונספירציות שקריות, כמו הטענות השקריות על בגידה, הדיווח השקרי על פגישה של אנשי מרחב דרום בשב״כ עם מפקד חטיבת עזה בחמאס ב-6/10 ועוד״.

״במעשיו ובהתנהגותו ראש הממשלה פוגע במערכת הביטחון כולה ובפרט בשירות הביטחון הכללי - זו התנהגות בזויה ושפלה״.

מטעמו של ראש השב״כ דוד זיני מסרו בתגובה על מכתב בכירי השירות לשעבר: ״לא נתייחס״.