באופן מיידי: משרד הבריאות באזהרה חמורה

ארגון איחוד הצלה שלח כעת (שישי) הנחיה דחופה למתנדביו, ובה נכתב כי בהמשך להנחיה רוחבית של משרד הבריאות לכלל המוסדות הרפואיים בישראל, אנו מבקשים מכולכם לעצור באופן מיידי ומלא שימוש במיכלי החמצן שברשותכם!!

בעקבות האירוע המצער בבתי הזיקוק דורש משרד הבריאות הפסקת שימוש מיידית של בלוני חמצן שסופקו מספק מסויים, שגם הארגון מסתייע בו.

חשוב להדגיש: מדובר בבדיקה טכנית, מונעת, המבוצעת כעת בכלל מערכת הבריאות (בתי חולים, קופות חולים וגופי חירום), פעולה זו נועדה לשמור על הסטנדרט המקצועי הגבוה של הציוד שבידינו.

במקביל, חטיבות הארגון מטפלות בנוגע לבדיקת תקינות או החלפה מיידית של כלל בלוני החמצן באמבולנסים ובתיקי החובש.



