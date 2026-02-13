בן גביר באיום ליועמ"שית: "נראה אותך גלי!"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס היום (שישי) לדיווחים על כך שבג"ץ עשוי להדיח אותו, ולכתבה של טובה צימוקי נגדו בווינט.

נזכיר כי צימוקי כתבה: "בניגוד למצופה, השר לביטחון לאומי לא שעה לפסיקה כי יחדול מעיכוב קידומה של הקצינה רינת סבן, ונראה כי הוא שבוי בקונספציה שבג"ץ לא יעז להורות על הדחתו. עם זאת, ניסיון העבר מעיד שכל שופטי העליון מתנגדים לכוח המשחית של סמכות המינויים החריגה שלקח לעצמו, ולא יאפשרו לישראל להידרדר עוד".

בן גביר הגיב: "‏הסימנים מעידים שטובה צימוקי וגלי בהרב מיארה בריצת אמוק למשבר חוקתי. נראה אותך גלי".