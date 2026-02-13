היסטוריה בשומרון: חוות גלעד הופכת ליישוב רשמי לאחר 24 שנים

8 שנים לאחר רצח הרב רזיאל שבח הי"ד, המאבק העיקש נשא פרי. יעל שבח ומייסדי היישוב חגגו את קבלת סמל היישוב אצל יוסי דגן: "מהלך שיאפשר צמיחה בסטנדרטים חדשים"

רגע היסטורי ומרגש נרשם אמש בהתיישבות ביהודה ושומרון: לאחר 24 שנים של מאבקים, עשרות פינויים וניסיונות עקירה, קיבלה "חוות גלעד" סמל יישוב רשמי. הבשורה, שהגיעה יחד עם הסדרת ארבעה יישובים נוספים, הביאה למפגש טעון ודומע בביתו של ראש מועצת שומרון, יוסי דגן.

אל ביתו של דגן הגיעו מייסדי היישוב, איתי ובת ציון זר, יחד עם יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח הי"ד. עבור הנוכחים מדובר בסגירת מעגל מצמררת: היישוב הוקם לזכרו של גלעד זר הי"ד, קב"ט מועצת שומרון שנרצח בפיגוע ירי, על אדמות שרכש אביו משה זר. לפני שמונה שנים בדיוק, בינואר 2018, נרצח בסמוך ליישוב תושב המקום הרב רזיאל שבח הי"ד. מאז הרצח, הציבה לעצמה אלמנתו יעל מטרה: להביא להסדרת היישוב כתשובה הולמת לטרור.

"רגע היסטורי נחתם אתמול", כתבו יעל והמייסדים בהוקרה לראש המועצה. "חוות גלעד למודת האתגרים זכתה בסמל יישוב! כל הטוב הזה לא היה מתאפשר בלי המסירות והחזון הבלתי-מתפשר שלך לאורך הדרך הארוכה".

יוסי דגן הודה להם בהתרגשות: "זהו צדק היסטורי עבור חלוצים גיבורים שנאחזו בקרקע שנים ארוכות. זו בשורה אדירה שתאפשר לנו להפוך את המקום ליישוב משגשג עם תשתיות ראויות ובנייה רחבה. אנחנו לא עוצרים כאן – זה עוד שלב בדרך למיליון תושבים בשומרון".

מה המשמעות של סמל היישוב? הכרה רשמית זו היא הרבה מעבר לסמליות. היא תאפשר ליישוב לראשונה:

תקצוב ישיר: הכרה במשרדי הממשלה והזרמת תקציבים מוסדרים.

תשתיות: חיבור מוסדר למערכות המים של "מקורות" ולרשת החשמל.

ביטחון: קבלת תקן לרבש"ץ וזכאות לתושבים לשאת נשק אישי.

שירותים אזרחיים: הקמת מוסדות חינוך רשמיים וקבלת שירותי דואר.

החלטה זו מגיעה כחודש לאחר שמפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם על תחומי השיפוט של היישובים בתום עבודת מטה מאומצת, ובכך חתם את המעבר מחוות בודדים ליישוב מן המניין במדינת ישראל.