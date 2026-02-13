למשך 24 שעות: משרד הבריאות באזהרה חמורה

משרד הבריאות מפרסם אזהרה חמורה לכלל תושבי הארץ. מי נמצא בסיגון ומה צריך לעשות? כל הפרטים

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות פרסמו היום (ו') התרעה דחופה לציבור, לפיה החל משעות הצוהריים צפוי זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בכל אזורי הארץ.

הסיבה לזיהום החריג היא ריכוז גבוה של חלקיקים נשימים, שמקורם בהסעת אבק מאזור צפון אפריקה לישראל. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, זיהום האוויר נובע מרוחות דרום-מערביות חזקות שדוחפות את ענני האבק לעבר אזורנו.

הנחיות משרד הבריאות: מי צריך להיזהר?

בעקבות איכות האוויר הירודה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מפרסמים המלצות מיוחדות לציבור:

לאוכלוסיות רגישות: חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון – מומלץ להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ.

לאוכלוסייה הכללית: מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת מחוץ לבית.

מתי האובך צפוי להישבר?

על פי התחזית העדכנית, איכות האוויר צפויה להשתפר במהלך יום שבת (14.2), בעיקר באזור הגליל וברמת הגולן. בשאר אזורי הארץ השיפור עשוי להיות הדרגתי יותר.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לעדכן את הציבור בהתאם לנתוני הניטור הנמדדים בתחנות ברחבי הארץ. למי שמעוניין להתעדכן בזמן אמת, ניתן לעקוב אחר רמות הזיהום באתר "אוויר בסביבה" או ביישומון הייעודי של המשרד.