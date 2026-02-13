הותר לפרסום: תיעוד רגעי החילוץ של החטופים מעזה

שנתיים אחרי אחד המבצעים והמרגשים ביותר במלחמת "חרבות ברזל", נחשף כעת תיעוד חדש ויוצא דופן ממצלמות הגוף של לוחמי שייטת 13. התיעוד מביא את הרגעים שאחרי הפריצה לבית ברפיח – רגעי הנסיעה המתוחים והמרגשים בתוך שטח הרצועה לכיוון ישראל, כשעל הרכב נמצאים לואיס הר ופרננדו מרמן.

כזכור, ב-12 בפברואר 2024, במבצע משולב של שב"כ, ימ"מ וצה"ל, חולצו השניים לאחר 129 ימים בשבי חמאס. במבצע, שהתנהל תחת אש כבדה ובלב שטח עוין, הצליחו הכוחות להגיע לקומה השנייה של המבנה בו הוחזקו, לחסל את המחבלים ולהוציא את לואיס ופרננדו ללא פגע.

בתיעוד שנחשף כעת, ניתן לראות את השניות שבהן הלוחמים מוודאים את שלומם של השניים בתוך הכלי המשוריין. הלוחמים נראים כשהם עוטפים את לואיס ופרננדו במעילים, נותנים להם מים ומבטיחים להם שהם בידיים בטוחות. בתוך הרכב, למרות הסכנה מסביב והלחימה שעדיין התנהלה בחוץ, ניתן לשמוע את הלוחמים אומרים: "הכל בסדר, אנחנו איתכם, אנחנו בדרך הביתה".