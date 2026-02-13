סלון יווני - טברנה יוונית במרכז ירושלים

חוויה יוונית אותנטית בלב ירושלים: "הסלון היווני" של שף גיא פרץ במתחם התחנה משלב קולינריית דגים עילית עם הופעות חיות, שבירת צלחות ואווירת Dinner & Party סוחפת

אם אתם מוצאים את עצמכם מתלבטים בין ארוחה טובה למסיבה, הביקור ב"סלון היווני" של שף גיא פרץ במתחם התחנה בירושלים הוא בדיוק המקום שבו אפשר ליהנות מכל העולמות מבלי לעלות על מטוס.

מדובר בחוויה יוונית אותנטית בלב ירושלים, המציעה קולינריה ים-תיכונית עלית עם חומרי גלם המיובאים ישירות מיוון ומטבח פתוח שמוציא מזאטים ומנות פתיחה כנהוג בטברנות הטובות ביותר.

המסעדה מאופיינת בקונספט של Dinner & Party, כך שמעבר לאוכל המשובח נהנים מהופעות חיות של זמרים מיוון ומישראל שיוצרים ערבי אירוח מלאים במוזיקה, שמחה וריקודים. האווירה עוטפת את הסועד בעיצוב יווני מסורתי עם חלונות כחולים, מרפסת נעימה והרבה פרחים, וכמובן המסורת של שבירת הצלחות שמוסיפה ל-Vibe הייחודי.

במהלך הביקור אפשר להיתקל בערבי נושא המוקדשים לאתרים יווניים כמו לסבוס או מיקונוס, המביאים איתם מוזיקה ומנות אופייניות לאותם אזורים.

התפריט עצמו מתמקד בדגים מקומיים וטריים, מאפים ופסטות. בתפריט תמצאו מנות מדהימות כמו גבינת פטה בעלי פילו עם דבש מתקתק מלמעלה, מנות דגים מופלאות, כמו דניס או לברק, מנות פסטות טעימות וקינוחים כמו שוקולד דובאי, אל תפספסו.

על כל המקהלה הזו מנצח השף גיא פרץ, דור שלישי לשושלת שפים וקצבים וזוכה 13 מדליות זהב קולינריות בינלאומיות, שהביא את הניסיון המקצועי שלו מבתי הספר המובילים והנבחרות העולמיות אל לב מתחם התחנה, כדי להעניק לירושלמים וקצת מעבר להם יוון אמיתית לנשמה.

מתחם התחנה הראשונה, דוד רמז 4 ירושלים.

שעות פתיחה: א עד ד 18:00 עד 23:00, חמישי 18:00 עד 00:00, שישי 12:00 עד 16:00.