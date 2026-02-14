מבזקים
צה"ל יירט רחפן עם 10 אקדחים בגבול מצרים

במהלך פעילות מבצעית בגבול מצרים יורט רחפן שנשא עשרה אקדחים ו-30 מחסניות, והאמצעים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון

כ"ז שבט התשפ"ו
גבול מצרים צילום: אורן כהן/פלאש90

כוחות צה"ל בחטיבת פארן ממשיכים בפעילות לסיכול הברחות אמצעי לחימה בגבול מצרים. במהלך סריקות שביצעו כוחות אוגדה 80 באזור, אותר רחפן שיורט על ידי הלוחמים ונשא עשרה אקדחים ו-30 מחסניות.

האמצעים שנתפסו הועברו להמשך טיפול בידי כוחות הביטחון, במסגרת המאמצים למניעת הברחות נשק לשטח ישראל ולשמירה על הביטחון בגזרה.

צילום: דובר צההאקדחים שנמצאו צילום: צילום: דובר צה


כאמור בתחילת השבוע, כוחות משטרה וצה"ל סיכלו ניסיון הברחה של 12 אקדחים בגבול המזרחי.

 מערך הבקרה האווירי זיהה במהלך הלילה, רחפן שחצה ממזרח לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה.


