צה"ל יירט רחפן עם 10 אקדחים בגבול מצרים

כוחות צה"ל בחטיבת פארן ממשיכים בפעילות לסיכול הברחות אמצעי לחימה בגבול מצרים. במהלך סריקות שביצעו כוחות אוגדה 80 באזור, אותר רחפן שיורט על ידי הלוחמים ונשא עשרה אקדחים ו-30 מחסניות.
האמצעים שנתפסו הועברו להמשך טיפול בידי כוחות הביטחון, במסגרת המאמצים למניעת הברחות נשק לשטח ישראל ולשמירה על הביטחון בגזרה.
האקדחים שנמצאו צילום: צילום: דובר צה
כאמור בתחילת השבוע, כוחות משטרה וצה"ל סיכלו ניסיון הברחה של 12 אקדחים בגבול המזרחי.
מערך הבקרה האווירי זיהה במהלך הלילה, רחפן שחצה ממזרח לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה.
