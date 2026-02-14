טמפ' חריגות, אובך ושרב; הגשם קופץ לביקור. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חם מהרגיל. אובך ישרור ברוב אזורי הארץ עם טמפ' חריגות לעונה. ומתי הגשם יחזור? תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיותצ חם מהרגיל. אובך ישרור ברוב אזורי הארץ עם טמפ' חריגות לעונה. ומתי הגשם יחזור?

יום ראשון 15.02.26:

תחול עליה ניכרת בטמפרטורות וירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

יום שני 16.02.26:

תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם במידה ניכרת מהרגיל עד שרבי, וייתכן אובך. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

יום שלישי 17.02.26:

תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות, ויהיה מעונן חלקית עד מעונן עם ממטרים מקומיים. בשעות אחר הצהריים יעשה נאה.

יום רביעי 18.02.26:

מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה. ינשבו רוחות ערות, ובצפון הארץ ייתכן גשם מקומי.

יום חמישי 19.02.26:

מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי קל.