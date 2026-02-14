טמפ' חריגות, אובך ושרב; הגשם קופץ לביקור. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיותצ חם מהרגיל. אובך ישרור ברוב אזורי הארץ עם טמפ' חריגות לעונה. ומתי הגשם יחזור?יום ראשון 15.02.26: תחול עליה ניכרת בטמפרטורות וירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
יום שני 16.02.26: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם במידה ניכרת מהרגיל עד שרבי, וייתכן אובך. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.
יום שלישי 17.02.26: תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות, ויהיה מעונן חלקית עד מעונן עם ממטרים מקומיים. בשעות אחר הצהריים יעשה נאה.
יום רביעי 18.02.26: מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה. ינשבו רוחות ערות, ובצפון הארץ ייתכן גשם מקומי.
יום חמישי 19.02.26: מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי קל.
