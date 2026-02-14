לבקשת נתניהו: סער ייצג את ישראל במועצת השלום

לבקשת נתניהו, סער יוביל את הייצוג הישראלי בכינוס הראשון בוושינגטון, ברקע המאמצים לקדם את השלב הבא בהסכם הפסקת האש והציפייה ללוח זמנים אמריקני לפירוק חמאס מנשקו

שר החוץ גדעון סער צפוי לייצג את ישראל בכינוס הראשון של מועצת השלום שייערך בוושינגטון ביום חמישי הקרוב, זאת לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו כך פורסם לראשונה בi24news.

המהלך מגיע לאחר שנתניהו הודיע כי לא ישתתף בכינוס, בעקבות פגישתו בתחילת השבוע עם נשיא ארצות הברית ויו״ר המועצה דונלד טראמפ. במהלך ביקורו בוושינגטון נמסרה הודעה רשמית מטעם מועצת השלום על הצטרפותה של ישראל כחברה בגוף.

כינוס המועצה מתקיים ברקע המאמצים לקדם את יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. לאחר פתיחה מוגבלת של מעבר רפיח, במערכת המדינית מצפים להתפתחויות נוספות, ובכללן אפשרות לקביעת לוח זמנים אמריקני לפירוק חמאס מנשקו.

במקביל, גורמים המעורבים בנושא מציינים כי בישראל פועלים להגדיל את קצב יציאת האזרחים מהרצועה. בתוך כך, מנכ״ל מועצת השלום צפוי להגיע לביקור בישראל כבר במהלך היום.