טראמפ: שינוי משטר באיראן הוא "הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי שינוי משטר באיראן עשוי להיות האפשרות הטובה ביותר, במקביל להגברת הלחץ הצבאי והדיפלומטי סביב תוכנית הגרעין והמשך המגעים להשגת הסכם שימנע הסלמה אזורית

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש (שישי) כי שינוי משטר באיראן עשוי להיות "הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות". לדבריו, "במשך 47 שנים הם מדברים ומדברים ומדברים, ובינתיים איבדנו הרבה חיים".

טראמפ לא פירט מי עשוי להוביל את איראן במקרה של חילופי שלטון, אך ציין כי "יש אנשים" שיכולים לקחת על עצמם את התפקיד. המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמינאי, טרם הגיב להתבטאויות האחרונות.

במקביל, ארצות הברית מגבירה את הלחץ על טהרן סביב תוכנית הגרעין. נושאת המטוסים USS Gerald R. Ford, הגדולה בעולם והחדשה ביותר בצי האמריקני, צפויה לעבור בקרוב מהקריביים למזרח התיכון ולהצטרף לנושאת המטוסים USS Abraham Lincoln שכבר מוצבת באזור. לפי דיווחים, המהלך נועד לחזק את הלחץ האמריקני להשגת הסכם שיגביל את תוכנית הגרעין האיראנית.

לצד האיומים, טראמפ הדגיש כי המגעים הדיפלומטיים נמשכים. לאחר פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן אמר כי איראן צריכה "לתת לנו הסכם שהייתה צריכה לתת בפעם הראשונה" כדי להימנע מתקיפה.

ארצות הברית דורשת מאיראן להפסיק את העשרת האורניום, בעוד ישראל דורשת גם עצירת תוכנית הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בארגונים כמו חמאס וחיזבאללה. מנגד, איראן טוענת כי תוכנית הגרעין שלה אזרחית ומיועדת לייצור אנרגיה, והבהירה כי תהיה מוכנה להגבלות מסוימות בתמורה להקלות בסנקציות, אך "לא תיכנע לדרישות מופרזות".