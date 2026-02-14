צפו: עמית סגל כפי שעוד לא ראיתם

עימות חריף נרשם הערב (מוצ"ש) בתוכנית "פגוש את העיתונות". הפרשן עמית סגל דחק את חבר הכנסת איימן עודה לפינה בסדרת שאלות על אירועי ה-7 באוקטובר, בעוד עודה בוחר להטיח בסגל האשמות על גזענות וסירב להגדיר את ארגון חמאס כארגון טרור.

התמלול המלא של חילופי הדברים הקשים באולפן

עמית סגל: "יסכם את הכותרת, הוא אומר: 'אנחנו נמליץ ככל שהקולות שלנו יהיו לפי הסקרים על האדם שאינו נתניהו, הם הסיכוי הרב ביותר להחליף אותו'".

איימן עודה: "טוב, אני יודע למה אתה כועס עמית. אתה יודע שהם משותפת, הכותרת היא משותפת".

מתוך פגוש את העיתונות

עמית סגל: "הייתי שמח יותר אם היית אומר 'חמאס ארגון טרור', אבל אין לי ציפיות אז לא שאלתי. החברים שלך, ארגון החברים שלך, אני אגיד לך".

איימן עודה: "חמאס ארגון טרור? דיברת על הארגון? אתה רוצה שאני אעלה?".

עמית סגל: "לא, מה אתה מתנפח? מה אתה... אתה לא מוכן לגנות חמאס. אנחנו מנהלים את האירוע שיושב חבר כנסת בכנסת ישראל, מדבר לכולם על פשע, על זה. חמאס הוא טרור, כן או לא? אתה בונה לי... הוא לא רוצה שאני אדבר, תן לי לדבר בבקשה".

איימן עודה: "בבקשה, תן לי אחד אחד. אני יודע מי נתן לחמאס כבר מסוף שנות ה-80... אני מתנגד לחמאס פוליטית, אידיאולוגית, חברתית. הוקעתי את הפשע אלף פעם, אבל גזען כמוך, אתה לא... תן לי לדבר בבקשה... הוקעתי כל פעם כל פגיעה באזרחים, רק רגע, משנות ה-90 עד עכשיו, כולל אוטובוסים מתפוצצים, כל פעם הוקעתי. אבל תסתכל עליי בעיניים, גזען כמוך, אתה לא הוקעת רצח של תינוקות פלסטינים... אני בן אדם, אני נגד פגיעה בפלסטינים וביהודים. עמית סגל, אתה בן אדם גזען אתה".

עמית סגל: "ואחרי שאמרת [גזען] פעמיים, אני מבקש מהצופים לשים לב לשני דברים חשובים: אחד, שזה הראיון השני ברציפות שבו אתה מסרב לגנות את הפשיטה על בסיסי צה"ל בתחומה הריבוני של מדינת ישראל והרג 368 חיילי צבא הגנה לישראל, כולל התצפיתניות. דבר שני, שזה הראיון השני ברציפות ומאז 7 באוקטובר שלא הסכמת להגיד שחמאס הוא ארגון טרור. ואם אתה מעוניין לשנות את שתי התשובות האלה, אני אשמח לשמוע בכל ראיון. בזה שתקרא לי גזען 1,000 פעם, זה לא יעזור".

העימות הסתיים ללא הסכמות, כאשר סגל עומד על כך שחבר הכנסת נמנע באופן שיטתי מהגדרת חמאס כארגון טרור ומהוקעת הפגיעה בחיילי צה"ל ובבסיסיו. מנגד, עודה ממשיך בקו המאשים את סגל בגזענות אישית תוך התחמקות מהשאלות הישירות שהוצגו לו.