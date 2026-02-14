בית הנשיא נגד נתניהו: "חציית קו אדום"

בבית הנשיא תקפו בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביום חמישי כי "צריך להתבייש על כך שלא נתן חנינה לנתניהו", שנאמרו זמן קצר לאחר פגישתם ביחידות

גורמים בסביבת הנשיא יצחק הרצוג אמרו כי "אם ידו במעל, מדובר בחציית קו אדום", והדגישו כי הם דורשים הבהרות מלאות באשר לנסיבות ולמעורבות האפשרית.

בבית הנשיא הביעו הפתעה מההתבטאות האמריקנית ומסרו כי "הופתענו מהמתקפה, הרצוג ניסה להבין מי 'חימם' את טראמפ לנהוג כך". "אנחנו רואים בכך פגיעה במעמדה הריבוני של ישראל", הם הוסיפו