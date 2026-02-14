"זו לא שנאה, זו נקמה": עדנה חלבני במפגש טעון במיוחד

מפגש קצוות נרשם השבוע באולפן i24NEWS, כאשר עדנה חלבני, מי שכיהנה במשך עשרות שנים כמתאמת הביקורים במשרד ראש הממשלה ועבדה צמוד לבנימין נתניהו, התייצבה לשיחה נוקבת מול המגישה ופובליציסטית נוה דרומי.

השיחה, שהחלה בזיכרונות על עבודה משותפת ופורה, גלשה במהירות לטונים צורמים סביב המחאה, הממשלה הנוכחית והשיח האלים ברשתות.

"עבדתי איתו מצוין, היום המדינה הפכה למשהו שאני לא מכירה"

בראשית הראיון, עימתה דרומי את חלבני עם הפער בין עברה המקצועי לבין הטקסטים החריפים שהיא מפרסמת כיום נגד נתניהו:"היום כשקוראים טקסטים שלך ממש מזהים שם שנאה", הטיחה דרומי.

חלבני לא הכחישה את השינוי, אך התעקשה על טיב היחסים בעבר:"עבדתי שמה 50 שנה ורוב הזמן מ-96 עד הקדנציה לפני אחרונה עם בנימין נתניהו ואני חייבת לציין שזו הייתה תקופה מאוד טובה שלי מבחינת עבודה, הסתדרתי איתו מצוין". היא הוסיפה כי "הוא ידע להעריך אותי... וזה הייתה תקופה מצוינת מבחינת הקריירה".

עם זאת, חלבני הסבירה את התפנית החדה בעמדותיה:"עברו כבר מאז שפרשתי 3 וחצי שנים... המדינה הפכה למדינה שאני לא מכירה".

"נקמה במי שיצא נגדי"

נקודת השבר, לפי חלבני, אירעה לאחר ששיבחה את נפתלי בנט בסיום כהונתו."אמרתי לו לא בחרתי בך, היית ראש ממשלה טוב, צנוע, עניו... וכתבתי על זה בערב בטוויטר", סיפרה חלבני. לדבריה, התגובה הייתה מיידית ואלימה:"פתאום תוך שניות את לא מאמינה, איומים ברצח, קללות... ואז אמרתי בלב שלי לא זה לא יכול להיות, יבוא יום והנקמה תגיע".

כשדרומי שאלה האם הפעילות שלה כיום מונעת מנקמה, חלבני השיבה בכנות:"נקמה במי שיצא נגדי וקילל אותי ואיים עליי שהוא מגיע אליי ורוצח אותי". חלבני אף הפנתה אצבע מאשימה ברורה כלפי משפחת נתניהו כמקור ההתקפות עליה:"גברת עבריינית מורשעת... היא שלחה אותם את האנשים האלה להטריד... או הבן שיושב במיאמי הבטלן שעזב את הארץ ואני משלמת לו למאבטחים שלו".

העימות על הממשלה : רע " מ מול בן גביר

הטונים עלו כאשר הדיון עבר להרכב הממשלה. חלבני הביעה זעזוע משיתוף הפעולה של נתניהו עם איתמר בן גביר:"בן גביר בתודעה שלי... בעלי היה קצין משטרה בעבר וכל פעם הוא היה בא הביתה ואומר לי יצרנו את את העבריין הזה". היא כינתה את הממשלה הנוכחית "ממשלה בזויה... הממשלה הכי גרועה שהוקמה במדינת ישראל".

דרומי לא נותרה חייבת ועימתה את חלבני עם העובדה שממשלת בנט-לפיד ישבה עם מנסור עבאס והאחים המוסלמים. על כך השיבה חלבני:"זה לא מעניין אותי... כי ממשלה ממשלה הייתה טובה, זה מה שמעניין אותי". דרומי התעקשה:"אז למה זה לא מעניין וזה כן?", וחלבני השיבה שוב:"לא מעניין אותי שישב... לא כולם חלק מהאחים המוסלמים".

לקראת סיום, השוותה חלבני בין נתניהו למנחם בגין, בו בחרה בעבר."היה בגין אדם צנוע עניו, היום את רואה ראש ממשלה מביא לך פרוטוקולים". כשדרומי הזכירה שגם לבגין "השמאל שתה לו את הדם", חלבני חתמה באמירה קשה נגד ראש הממשלה הנוכחי:"נתניהו יוצא ואומר דברים שקריים משקר במצח נחושה... איך אפשר שראש ממשלה במדינת ישראל עומד מול העולם ומשקר".