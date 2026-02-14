איימן עודה: זה האיש שנמליץ עליו לראשות הממשלה

הדרמה הפוליטית של בחירות 2026 עולה שלב. חבר הכנסת איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת שהוקמה מחדש רק לאחרונה, התייחס בתוכנית "פגוש את העיתונות" לאסטרטגיה של המפלגה המאוחדת ביום שאחרי הבחירות.

עודה הבהיר כי המטרה המרכזית של הרשימה, הכוללת שוב את חד"ש, תע"ל, בל"ד ורע"מ, היא סיום שלטון נתניהו. "אנחנו נמליץ ככל שהקולות שלנו יהיו לפי הסקרים על האדם שאינו נתניהו", אמר עודה במהלך הראיון. "הם הסיכוי הרב ביותר להחליף אותו ולהביא למהפך".

הדברים נאמרים על רקע התחזקות משמעותית של הרשימה המשותפת בסקרי סוף השבוע, שם היא זוכה לנתון מרשים של 13 מנדטים. איחוד הכוחות בחברה הערבית נראה כמי שמצליח להעיר את השטח ולהפוך את המפלגה לשחקן מפתח בבחירות הקרובות.