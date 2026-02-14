בתום מצוד של כשבוע: נעצר החשוד השני בחדירה לכרמי צור

כוחות הביטחון עצרו חשוד נוסף שניסה לחדור ליישוב כרמי צור שבחטיבת עציון, זאת בתום מצוד שנמשך כשבוע מאז האירוע.
לפני כשבוע זוהו שני חשודים שהתקדמו לעבר היישוב. בעקבות הזיהוי הקפיצה מאבטחת מפרויקט "הגנת היישוב" את כוחות הביטחון ואת כיתת הכוננות המקומית, שהחלו בסריקות במרחב במטרה לשלול חדירה לשטח היישוב.
במהלך הסריקות הצליחו כוחות החטיבה, בסיוע יחידת עוקץ וכוחות 636, ללכוד את אחד החשודים מחוץ ליישוב.
לאחר מצוד שנמשך מספר ימים, ובסיוע אינדיקציות מודיעיניות שנאספו בשיתוף שב"כ, פעלו לוחמי גדוד "נחשון" (90) מוקדם יותר השבוע בכפר בית אולא ועצרו את החשוד השני שניסה לחדור ליישוב.
שני החשודים הועברו להמשך חקירה בידי כוחות הביטחון.
