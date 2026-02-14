צפו: צה"ל חיסל מחבלים שיצאו ממנהרה בצפון הרצועה

לפחות 5 מחבלים יצאו ממנהרה בצפון רצועת עזה במטרה לתקוף את כוחות אוגדה 98. הם הסתתרו מתחת למבנה מעבר לקו הצהוב וחוסלו מהאוויר

ארבעה חודשים אחרי הסכם הפסקת האש, וחמאס ממשיך להפר אותו. הערב זיהו תצפיות של צה"ל לפחות 5 מחבלים יוצאים ממנהרה ומתקרבים לכוחות מעבר לקו הצהוב.

הם הסתתרו במבנה וחוסלו על ידי כלי טיס. כוחות רגליים עורכים סריקות כדי לוודא שאף מחבל לא נותר בשטח.

חיסול מחבלים מהאוויר (צילום: דובר צה"ל)

מדובר צה"ל נמסר: "במהלך פעילות מוקדם יותר היום (ש'), תצפיות צה״ל זיהו מספר מחבלים חמושים שיצאו ככל הנראה מתשתית תת-קרקעית במרחב ונכנסו מתחת להריסות מבנה מזרחית לקו הצהוב, בסמוך לכוחות.

מיד לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר תקפו את המבנה וחיסלו שני מחבלים.

ככל הנראה חוסלו מחבלים נוספים בתקיפה, הכוחות ממשיכים לסרוק בשטח לאיתור וחיסול המחבלים שייתכן שנותרו.

מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש.

צה"ל רואה בחומרה כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".