מנסור עבאס מודה: כרגע אנחנו עוזרים לנתניהו

האם איחוד הרשימה המשותפת נמצא בסכנה עוד לפני שהחל? יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, התראיין הערב לדנה ויס בחדשות 12 וסיפק הצהרה דרמטית שמעמידה בסימן שאלה את שיתוף הפעולה עם איימן עודה ומרכיבי הרשימה המשותפת האחרים.

למרות המומנטום בסקרים המנבאים לרשימה מאוחדת 13 מנדטים, עבאס מבהיר כי האינטרס האסטרטגי שלו שונה לחלוטין מזה של חבריו לרשימה. "תנאי בל יעבור להקמת המשותפת מחדש הוא שיהיה ברור לחלוטין שהמהלך הזה לא פוגע בסיכוי להקים ממשלת שינוי", הצהיר עבאס.

לדבריו, המבנה הנוכחי של הרשימה והתבטאויותיהם של חלק מחבריה, עלולים להוביל לתוצאה הפוכה. "כרגע אכן נראה שהמצב הזה רק עוזר לנתניהו", הודה עבאס ביושר.