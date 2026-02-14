הקרבן ה-48 במגזר הערבי: בן 20 נרצח ביריות ליד נאות חובב

האלימות במגזר הערבי לא נעצרת. 2 גברים נורו בכביש 40 סמוןך לנאות חובב בצפון הנגב. אחד מהם מת מפצעיו והשני פונה במצב בינוני לבית החולים סורוקה.

על פי המשטרה הרקע לאירוע הוא פלילי.

פראמדיק מד"א כרמל כהן סיפר: "קיבלנו במוקד 101 של מד"א דיווח על 2 הפצועים במחלף נאות חובב ומיד יצאנו למקום בניידת טיפול נמרץ. אחד מהפצועים היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, התחלנו בביצוע פעולות החייאה אבל הפציעות שלו היה קריטיות ובסופן נאלצנו לקבוע את מותו. אמבולנס נוסף של מד"א שהוזנק למקום העניק טיפול רפואי לפצוע השני ופינה אותו לבי"ח במצב בינוני כשהוא בהכרה"

מהמשטרה נמסר: משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל אודות 2 גברים אשר נפצעו מירי בכביש 40 בסמוך לנאות חובב.

מותו של אחד מהנפגעים בשנות ה - 20 לחייו נקבע במקום והשני פונה במצב בינוני לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי סורוקה. (ע"פ גורמי רפואה)

שוטרי תחנת שגב שלום נמצאים בזירה והחלו בסריקות ואיסוף ממצאים לאיתור חשודים, תוך גביית עדויות במקום".

זהו הנרצח השני במגזר הערבי ביממה. מוקדם יותר נרצח בנצרת עבד משארקה (בן 19) גם הוא על רק פלילי.

מתחילת השנה (45 ימים) נרצחו 48 ערבים על רקע פלילי. בשנה שעברה עמד מניין הרציחות בתאריך הזה על 34 בלבד.





