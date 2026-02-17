מפתיע: זה מספר הזוגות שהתגרשו בשנת 2025; וכמה התחתנו?

השיימינג, המאסרים והנתון ששבר את הגרף: הנהלת בתי הדין בסיכום שנתי דרמטי על מצב המשפחה הישראלית

הנהלת בתי הדין הרבניים פרסמה הבוקר (ג') את הדו"ח השנתי לסיכום שנת 2025, המציג מגמה מעודדת בקרב הזוגות הנשואים בישראל. על פי הנתונים, נרשמה ירידה של 3.9% במספר הזוגות שהתגרשו בשנה החולפת ביחס לשנה שלפניה.

במספרים מוחלטים, בשנת 2025 התגרשו 11,093 זוגות, לעומת 11,542 זוגות בשנת 2024. הנתונים המלאים, הכוללים פילוח לפי ערים ויישובים, מצביעים על שינוי חיובי שנרשם בערים רבות ברחבי הארץ.

המלחמה בסרבנות: מהחרמת אשראי ועד איסור על קורקינט

אחד הפרקים המשמעותיים בדו"ח נוגע למאבק חסר הפשרות בתופעת סרבנות הגט. בשנה האחרונה ניתנו 156 החלטות לסנקציות נגד 36 סרבני גט, ו-41 החלטות לסנקציות נגד 12 סרבניות גט.

הסנקציות הקשות כוללות צווי עיכוב יציאה מהארץ, סגירת חשבונות בנק, מניעת רישיון נהיגה ואף צווי מאסר. בזכות תיקון לחוק שיזמו השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי והנהלת בתי הדין, נוספו השנה סנקציות חדשות שהתבררו כאפקטיביות במיוחד:

ביטול כרטיסי אשראי.

איסור נהיגה על כל כלי רכב (כולל אופניים וקורקינטים חשמליים).

פרסום שמות סרבנים ("שיימינג").

היחידה המיוחדת להתרת עגונות רשמה גם היא הישגים משמעותיים, כשהצליחה להשיג גט ל-198 נשים שבעליהן נעלמו בארץ או בחו"ל.

זינוק בתיקי בירור יהדות

בתחום בירור היהדות נרשמה עלייה בפעילות בתי הדין: בשנת 2025 ניתנו החלטות סופיות ב-2,558 תיקים, לעומת 2,174 בשנה שקדמה לה. בתחום המשפטי, הדו"ח מציין כי מתוך 69 עתירות שהוגשו לבג"ץ נגד בתי הדין הרבניים, רק 6 התקבלו, בעוד היתר נדחו או נמחקו – נתון המצביע על יציבות הפסיקה בבתי הדין.

מנהל בתי הדין הרבניים, הרב אלי בן דהן, סיכם בסיפוק: "בתי הדין הרבניים ממשיכים להשתפר ולהתייעל. בראש סדר העדיפויות שלנו עומדים השירות לאזרח ומלחמה עיקשת בתופעת סרבנות הגט, שאכן ירדה השנה בכ-30%. בעזרת ה' נמשיך במגמה זו גם בשנה הקרובה".