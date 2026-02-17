סופית: הפרקליטות לא תעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה

פרקליט המדינה החליט אמש כי הפרקליטות הצבאית לא תעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה שהשתתפו בטבח ה-7 באוקטובר

פרקליט המדינה עמית איסמן החליט כי הפרקליטות הצבאית לא תעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה שהשתתפו בטבח ה-7 באוקטובר.



בהמשך לכך, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הודיעה כי "בשים לב להצעת החוק המקודמת בכנסת בעניין העמדתם לדין של מחבלי ה-7/10 והדירקטיבה של המחוקק בדבר המסגרת הנאותה לניהול התיק בבית משפט צבאי,

ובראי שיקולי ההעמדה לדין, התקיימה ישיבה בראשות היועצת המשפטית לממשלה, בהשתתפות פרקליט המדינה והפרקליט הצבאי הראשי, בה הוחלט כי התיק ינוהל על ידי התביעה הצבאית בבית המשפט הצבאי המיוחד שיוקם לשם כך".

לסיום אמרה: "כלל הגורמים ימשיכו לשתף פעולה בטיפול בתיק ולפעול למיצוי הדין עם המחבלים".