מהומות בבני ברק: חיילות הותקפו וחולצו בידי המשטרה

שתי חיילות הותקפו היום (ראשון) בבני ברק בידי בידי עשרות אזרחים וחולצו בידי שוטרים. החיילות ככל הנראה נקלעו לשם במקרה. המתפרעים במקום הפכו ניידת משטרה ושרפו אופנוע משטרתי.

ההתפרעויות בבני ברק | צילום: שמעון ברוך מהטלגרם של עמית סגל

מהמשטרה נמסר: "במוקד המשטרה התקבל דיווח לפני זמן קצר, על התגודדות של קומץ פורעי חוק ברחוב חגי בבני ברק, סביב שתי חיילות שבאו לפעילות רווחתית במסגרת תפקידן בצה"ל".

כוחות משטרת בני ברק - רמת גן שהגיעו למקום במהירות, חילצו את החיילות מהמקום, כאשר מפרי סדר החלו להתעמת עם השוטרים ולזרוק פחים לעבר נתיב הנסיעה של הניידת. בשלב זה האירוע בשליטה והחיילות חולצו מהמקום".

גנץ: "המנהיגים החרדים חייבים לגנות"

יו״ר כחול לבן בני גנץ הגיב לאירוע: "התמונות המזעזעות מבני ברק היום, שבהן חיילות צה"ל מחולצות מהמון זועם ושוטרים מותקפים, כאילו מדובר בג׳נין - הן שפל מוסרי שאין בינו לבין היהדות דבר".

"על המשטרה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים, ועל חברי הקואליציה, ובמיוחד מנהיגי החברה החרדית, לגנות בתוקף את האירוע המוטרף הזה לפני שיקרה כאן אסון!".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "עכשיו בבני ברק, חיילות צה"ל מותקפות ברחוב לאור יום, אנרכיה. נחצה פה קו אדום בוהק. לא ניתן יד לפגיעה בחיילות שלנו. נחזיר את המשילות לישראל".



