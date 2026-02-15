לא עוצר: עמית סגל במתקפה חסרת תקדים

לאחר הראיון הסוער אמש (מוצ"ש) של עמית סגל עם חבר הכנסת איימן עודה, סגל ממשיך לתקוף אותו בחריפות.

סגל התייחס לדבריה של העיתונאית איריס לעאל, בו היא שיבחה את עודה, וכתב: "‏האנשים האלה שראו את שבעה באוקטובר, שדרשו לא לשכוח את התצפיתניות בשבי, שנשבעו לשכוח את החמ״ל המפויח בנחל עוז, מה העיוות המוסרי או הפסיכולוגי שגורם להם להחליק לחבר בכנסת ישראל את הסירוב להסתייג אפילו במילה מההרג ההמוני הזה? עם נתניהו או צבי סוכות היא לא הייתה חולקת סלט טונה בגלל חלקם במחדל, אבל הקומוניסט העבש ומנרמל הפלישה הרצחנית הוא מושא חנופה ועפעוף עיניים".

נזכיר כי לעאל כתבה: "‏שיחה עם איימן עודה לפני שלושה ימים, הומינסט רהוט, שוחר טוב לשני העמים, שלא מכופף את ראשו בפני הדרישות של התקשורת והפוליטיקאים להוכיח את נאמנותו למדינה ולא מתעייף מהמאבק לצדק ושוויון. הוא גם רגוע ולא התעצבן גם כשאכלתי לו את סלט הטונה של ארוחת הבוקר שלו".