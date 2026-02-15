נתניהו: "מגנה את ההתפרעויות האלימות בבני ברק"

ראש הממשלה נתניהו גינה את המהומות בבני ברק: "לא נאפשר אנרכיה". שר הביטחון פנה למנהיגי הציבור החרדי: "אני קורא למנהיגי הציבור החרדי להוקיע את המעשה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב למהומות בבני ברק בהן תקפו 2 חיילות צה"ל:" אני מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות בבני ברק נגד חיילות צה״ל ושוטרי משטרת ישראל. מדובר במיעוט קיצוני שאינו מייצג את כלל החברה החרדית. זהו דבר חמור ובלתי מתקבל על הדעת. לא נאפשר אנרכיה, ולא נסבול כל פגיעה במשרתי צה״ל וכוחות הביטחון שעושים את עבודתם במסירות ובנחישות".

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ גינה את האירוע: "אני מגנה בתוקף את התקיפה האלימה כנגד חיילות צה״ל בבני ברק בידי קומץ פורעים. מי שמרים יד על כוחות הביטחון, על חיילי וחיילות צה״ל ועל שוטרי משטרת ישראל - חוצה קו אדום. אלימות כלפי משרתים במדים היא מעשה עברייני לכל דבר ועניין, ולא מחאה. אני קורא למנהיגי הציבור החרדי להוקיע את המעשה ולרשויות החוק לפעול בנחישות ולמצות את הדין עם כל מי שלקח חלק בתקיפה החמורה. מדינת ישראל לא תאפשר פגיעה בכוחות הביטחון ולא תעבור לסדר היום על אלימות מכל סוג".