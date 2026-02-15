כדי לקדם שיר חדש: ישי ריבו עוזב את הרשתות החברתיות

"הנשמה לא meta": ישי ריבו משתף בשיר חדש העוסק ברשתות החברתיות. כדי לקדם את השיר הוא מכריז כי יעזוב את הרשתות - אבל אל תדאגו, זה לא לתמיד

ישי ריבו, מהיוצרים המובילים במוזיקה היהודית בארץ, הוציא היום (ראשון) שיר חדש בשם "הנשמה לא meta" - ומיד לאחר מכן הכריז על צעד משמעותי: עזיבת החשבונות ברשתות החברתיות שלו. אם חששתם שמדובר במצב קבוע נרגיע ונספר כי מדובר בהקפאה זמנית לתקופה של ארבעים יום וארבעים לילה, החל מראש חודש אדר.

ההכרזה הגיעה דרך פוסט אישי שפרסם ביום כ"ח בשבט, יום הולדתו העברי, אותו תיאר כ"יום שמסוגל להתחדשות ושינויים".

ללבטים ארוכים ולהחלטה אמיצה

בראש הפוסט כתב ריבו כי "כבר תקופה ארוכה שאני בלבטים קשים מול כל העולם הזה של רשתות חברתיות", והודה כי חשש להודות בכך גם אם לא היה מהפעילים ביותר. לדבריו, השיר החדש נולד מתוך שיח פנימי ארוך: "השיר הזה התחיל כשיח שעשיתי עם עצמי אחרי תקופה ארוכה של התעמקות וה׳ יתברך בחסדיו ריחם עלי וזימן לי להביע את התחושות האלה בשירים חדשים".

ריבו מתאר את הדואליות של הרשתות: מצד אחד הן מאפשרות מפגש עם הקהל והפצת יצירה, ומצד שני הן יוצרות תחושה של אובדן בחירה חופשית. "הרגשתי שמשהו בבחירה החופשית שלנו נשלל מאיתנו. בתוך המסך הזה, הכל מתערבב: הטוב והרע, החיובי לצד השלילי. דברים נכפים לנו על העיניים ועל התודעה מבלי שבחרנו בהם באמת".

הוא מפרט חלק מהתכנים המטרידים: "ידיעות שלא היינו בוחרים לקרא, מראות שלא היינו צריכים לראות, לשון הרע ודיבורים על אנשים אחרים, מראות אסורים או לא יפים שלא הייתי בוחר לראות. אם בחיים אסור, איך בסרט מותר?!".

"הנשמה לא meta" - מסר רוחני חד משמעי

השיר עצמו, שמילותיו ולחנו מאת ישי ריבו, מבטא קריאה חוזרת לשיבה אל הנשמה האמיתית, הרחק מההסחות הדיגיטליות. בפזמון החוזר הוא שר: "הנשמה לא מתה היא פה לנצח שובי כבר הביתה לא זה לא שייך לך כמה שיפה לך! שובי ואחזה - בך אני בוטח"

בהמשך המילים מתייחסות למחיר הרוחני של העולם הדיגיטלי: "ויש בה שירים כובשי שערים מ״ט שערים יש בה לפחות ל״ט הסחות חסד לאלפים זמן הפסד לרבבות", לצד תיאורים של לבבות פגועים, דמעות, סיפורים מטלטלים, מתחזים ו"חיים חיים לא להם".

ריבו מסכם את המסר: "הנשמה לא meta היא נצחית ואינסופית", ומדגיש כי הצעד הוא קודם כל אישי - "כדי להיות שלם עם עצמי ועם הדרך שלי".

40 יום של התבוננות

ההפסקה מהרשתות, אותה הגדיר כ"בסיעתא דשמיא", נועדה לבחון את ההשפעה ולחולל שינוי. "אני לא רוצה להמשיך במערכת הזו באופן אוטומטי... יש הרבה טוב ברשת, יש גם הרבה חסד אבל המנגנון הזה שואב ומלא בהסחות דעת".

הוא מסיים בתפילה: "יהי רצון שנזכה להיות אהובים למעלה ואהובים למטה ושמהלך הזה יהיה לטובה לברכה ולתועלת. אוהב אתכם מאוד מאוד".