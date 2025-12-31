רגע מרגש במיוחד נרשם אמש באקספו תל אביב, כשעל אותה במה נפגשו בן צור, ישי ריבו, עקיבא ו-מ' המסתערב במסגרת מופע "מאירים" – ערב שחיבר בין מוזיקה, רגש ומשמעות.
הרגעים המוזיקליים של הערב
במהלך הערב חיזקו האמנים את הקהל בביצוע עוצמתי לשיר "רק בגלל הרוח", ולאחריו העניקו רגע של חיזוק רוחני עמוק עם השיר "טאטע תטהר", שהפך את האולם למרחב של תפילה, חיבור ותקווה. המפגש בין הקולות והסגנונות הפך את הרגע הזה לאחד השיאים הזכורים של הערב.
שליחות שמאירה את החברה הישראלית
עמותת מאירים פועלת מתוך תחושת שליחות חברתית-לאומית, במטרה להפוך את החברה בישראל לטובה, רגישה ומחוברת יותר. אנשי הצוות והמתנדבים פועלים בשטח בשיתוף פעולה עם רשויות רווחה, גופים ציבוריים ועסקים ברחבי הארץ, ומעניקים מענה לאוכלוסיות שאינן זוכות תמיד לתמיכה מותאמת. עבורם, כל פעולה, קטנה כגדולה, היא חלק ממאמץ מתמשך להוסיף אור, תקווה וערבות הדדית.
המופע "מאירים" הוכיח שגם ערב מוזיקלי אחד יכול להפוך לביטוי חי של ערכים, חיבור ושליחות – הרבה מעבר לבמה.
