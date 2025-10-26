לא עוד הופעה רגילה: בן צור כבש את מנורה בשתי הופעות סולד אאוט שהפכו לתפילה אחת גדולה. יובל דיין, אמיר דדון ואלפי אנשים שרו איתו שירי אמונה, הודיה וחיבור שהרעידו את ההיכל

בסוף השבוע האחרון, בן צור עלה לראשונה לבמת היכל מנורה מבטחים – ועשה זאת לא פעם אחת אלא פעמיים ברציפות, בשתי הופעות סולד אאוט. עבור זמר שצמח מתוך עולם של אמונה ושירה ישראלית, מדובר ברגע שיא – לא רק בקריירה, אלא גם בלב של הקהל.

בן צור. (באדיבות יח"צ בן צור)

האורחים והביצועים שעשו את הערב

במהלך המופע אירח בן צור את יובל דיין, והשניים ביצעו יחד את הלהיט "אצלנו זה ככה" – בביצוע חי ונוגע, שהרים את הקהל על הרגליים וגרם לכולם לשיר איתם. מיד אחר כך הם שרו את "שרק תחייך", בביצוע משותף שבו הקולות שלהם השתלבו בהרמוניה טבעית, והדגישו את הכימיה המוזיקלית ביניהם על הבמה.

יובל דיין ובן צור. (באדיבות יח"צ בן צור)

בהמשך עלה לבמה אמיר דדון, ויחד עם בן צור הם שרו את "לבחור נכון"- ברגע טעון ומשמעותי במיוחד: על המסכים הוקרנו סרטונים של החטופים שחזרו הביתה, רגעי שמחה והודיה על הישועה. הקהל עמד, מחא כפיים ובכה מהתרגשות. מיד לאחר מכן, דדון ביצע את "אור גדול" – והאולם כולו הצטרף בשירה, כשבין הפסוקים והמנגינות אפשר היה ממש להרגיש את הלב של כולם פועם יחד.

אמיר דדון ובן צור. (באדיבות יח"צ בן צור)

אמונה, הודיה וקידוש השם על הבמה

מעבר לשירים האמוניים עצמם, ההופעה של בן צור נשאה אופי רוחני ומאחד במיוחד. לאורך הערב הוא הודה שוב ושוב לקב״ה, דיבר על אמונה, תקווה והכרת תודה, ושילב במופע פסוקי תהילים, "שיר למעלות" ו"מזמור לתודה" למען שלום החיילים ולרפואת הפצועים.

האווירה באולם הייתה של אחדות, אמונה ותחושת קידוש השם, כשהקהל והבמה הפכו לרגע אחד גדול של חיבור ושמחה.

מחווה לגיבור ישראל גיא שמחי ז"ל

את השיר "אבא" הקדיש בן צור לזכרו של גיא שמחי ז"ל, שנפל בקרב לאחר שהציל עשרות אנשים במסיבת הנובה. הוריו, דדי ואורית, נכחו בקהל – ורבים לא נשארו אדישים לרגע השקט והמרגש הזה.

בן צור מדבר על גיא שמחי ז"ל. (צילום: יח"צ)

כל הלהיטים, כל הנשמה

בין לבין, בן צור סחף את הקהל עם השירים הגדולים שלו: "אמונה", "גאולה", "בת המלך", "כל עכבה לטובה" ו"אבא". הוא ביצע מחרוזת של שירי אמונה ואהבה לעם ישראל, רגע שבו כל ההיכל הפך למקהלה אחת גדולה – כולם שרו, קפצו ורקדו איתו מהלב.

(צילום: סרוגים)

סיום מלא אור ושמחה

גם לקראת הסוף, בן צור לא עצר לרגע – קפץ, רקד והרקיד את הקהל עד הדקה האחרונה. האולם כולו היה על הרגליים, שר ומחא כפיים באווירה של שמחה ואחדות. כך הסתיים ערב מרגש ומלא אנרגיה – רגע שמסכם סוף שבוע של אמונה, קירוב לבבות והמון אור.