יעל פוליאקוב מגיבה לראשונה לסערה: "פמיניסטיות עאלק"

לפני כשבוע וחצי, יעל פוליאקוב ואסי עזר, עוררו סערה בפרק הפודקאסט שלהם, "אסי ויעל" בבית הפודיום. פוליאקוב תקפה תופעה של יוצרות תוכן שמעלות סרטוני "התלבשות", ובמיוחד את הנשים השמנות שבהן. אחרי תגובות נרחבות לנושא ברשתות החברתיות, פוליאקוב מגיבה לראשונה לסערה.

בפרק החדש שעלה היום (ראשון), שוחחו פוליאקוב ועזר על הנושא. פוליאוקב ניסתה להסביר את מה שאמרה: "תפסיקו למסור את המסר הנוראי הזה והרדוד הזה, שאהבה עצמית זה בעירום ואישה חזקה זה דרך עירום. 'העצמה נשית' הן קוראות לזה. ואני אומרת, אישה שאוהבת את עצמה זו אישה שלא חייבת פידבק, והיא לא צריכה מחיאות כפיים והיא לא צריכה אהבה, היא פשוט אוהבת את עצמה כי אהבה עצמית זה פנימה".

היא ממשיכה ומתייחסת לטענות שנשים מלאות ברשתות מביאות מר של העצמה. "מדברים על שינוי ועל העצמה נשית והכוח הנשי והפמיניסטיות עאלק. זאת העצמה נשית? השדיים שלכן? מה את מביאה לעולם כפרה? את מביאה ידע? את מביאה מידע? את מביאה רעיונות פורצי דרך? את מביאה פתרונות מדהימים? את מביאה יצירתיות או כישרון? או מה את מביאה? שמחה? את מביאה אור?"

אסי עזר מתערב ומנסה להסביר את העמדה הנגדית. "הדור הזה של מתלבשות ומתפשטות כשהגוף שלהן הוא לא... איך זה נקרא? 90-60-90. מה הן אומרות? הן אומרות: 'כשאני גדלתי הייתה רק קייט מוס והיו רק בנות שנראות כמו מקל, וזה עצבן אותי כי הרגשתי שונה. עכשיו אני רוצה להראות לכל מי שנמצאת באינסטגרם שככה בנות אמיתיות נראות'", הוא מסביר.

פוליאקוב מגיבה לכך: "זה לא על הנראות, זה על מה אתה מביא. היום, אחרי שאנחנו נתפייס ונתאהב מחדש עם השמנות... היום אני אגמור את ההומואים! אני אגמור את ההומואים!"

ההצהרה בסוף היא כמובן רפרנס לקריאה שהפכה את הסרטון הקודם ויראלי, בה צעקה פוליאקוב: "אסור לדבר על שמנות? חס וחלילה! לא, לא נרד על השמנות... הן שמנות, מסכנות, יש להן בעיה... אנחנו לא נדבר על השמנות... אני אגמור את השמנות! אני אגמור אותן!"