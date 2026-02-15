באופוזיציה זועמים על תקיפת החיילות: "שפל מוסרי, חרפה לאומית"

במפלגות האופוזיציה הגיבו בזעם למהומות בבני ברק, וגינו את האירוע שבו חיילות צה"ל הותקפו וחולצו. גנץ: "שפל מוסרי שאין בינו לבין היהדות דבר". ליברמן: "הם לא יהודים, הם מחבלים"

חברי הכנסת של האופוזיציה הגיבו בזעם למהומות שהתרחשו היום (ראשון) בבני ברק, במהלכם 2 חיילות צה"ל הותקפו על ידי מתפרעים חרדים וחולצו על ידי המשטרה. בדבריהם קראו למצות את הדין עם התוקפים ודרשו מהקואליציה לגנות את האירוע.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בדבריו את ראש הממשלה בנימין נתניהו. "למי נתניהו דואג יותר - לחיילים שלנו או לשותפיו לקואליציה?" שאל. "חייב להיות גל מעצרים בשעות הקרובות. לא יכול להיות שבמדינת ישראל תוקפים את חיילי צה״ל ואת המשטרה. כל מי שהיה חלק מהתקיפה נגד החיילים שלנו חייב למצוא את עצמו בכלא עוד היום. די לאנרכיה".

"התמונות המזעזעות מבני ברק היום, שבהן חיילות צה"ל מחולצות מהמון זועם ושוטרים מותקפים, כאילו מדובר בג׳נין, הן שפל מוסרי שאין בינו לבין היהדות דבר" אמר יו"ר כחול לבן בני גנץ. "על המשטרה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים, ועל חברי הקואליציה, ובמיוחד מנהיגי החברה החרדית, לגנות בתוקף את האירוע המוטרף הזה לפני שיקרה כאן אסון!".

"הם לא יהודים, הם מחבלים!"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הוסיף כי "החרדים המשתמטים שכמעט ביצעו לינץ' בחיילות הגיבורות שלנו - הם לא יהודים, הם מחבלים! אין מה לצפות מממשלת ההשתמטות לגנות או לפעול בנושא. הם הרי בכיס של אותם אנשים שקוראים לחיילים שלנו למות ורודפים את החיילות שלנו כמו בסצינה שלקוחה מימי הביניים. בממשלה הבאה נטפל בפורעים הללו כמו במחבלים".

ההתפרעויות בבני ברק | צילום: שמעון ברוך מהטלגרם של עמית סגל

הרמטכ"ל והח"כ לשעבר גדי איזנקוט הדגיש: "ישראל 2026: משטרת ישראל נדרשת לחלץ מתוך ההמון בבני ברק שתי חיילות צה׳׳ל. הצד המשתמט תוקף את הצד המשרת. בימי המשבר הקשים ביותר בקורונה ראיתי את המסירות של משרתי ומשרתות צה׳׳ל לתושבי העיר. עצוב וכואב שלקח הערבות ההדדית לא נלמד".

"רק חוק גיוס אמיתי שכולל שירות לכל יחזק את צה׳׳ל כצבא העם וכך את ביטחון מדינת ישראל" הוסיף וקרא. "מי שירים יד בעד חוק ההשתמטות שמונח על השולחן - בוגד בציבור המשרת ופוגע בביטחון המדינה".