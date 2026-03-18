מבצע "כנפי הארי" בשיאו: נתב"ג ומעברי הגבול בעומס חריג

רשות שדות התעופה מעדכנת כי עד סוף היום (רביעי) צפויים לשוב לישראל כ-115 אלף נוסעים, זאת מאז תחילת מבצע "כנפי הארי" להשבת ישראלים מחו"ל.

מאות טיסות - עשרות אלפי נוסעים

במסגרת המבצע, בהובלת שרת התחבורה תא"ל (במיל') מירי רגב, נחתו בנמל התעופה בן גוריון בין התאריכים 5.3.26-17.3.26 לא פחות מ-475 טיסות, שהביאו עמם כ-74 אלף נוסעים. היום לבדו צפויות לנחות כ-37 טיסות נוספות, עם כ-4,800 נוסעים נוספים שייכנסו לישראל.

תנועה גם ביציאות מהארץ

לצד החזרת הישראלים, נרשמה גם תנועה משמעותית של נוסעים היוצאים מהמדינה. לפי הנתונים, כ-41 אלף נוסעים המריאו מנתב"ג במהלך התקופה, באמצעות חברות התעופה הישראליות.

מעברי הגבול היבשתיים בעומס

במקביל לפעילות האווירית, גם במעברי הגבול היבשתיים נרשמה תנועה ערה במסגרת מבצע "שאגת הארי". בין התאריכים 28.2-17.3, נכנסו לישראל דרך המעברים בגין (טאבה), רבין (ערבה), נהר הירדן ואלנבי כ-35,900 נוסעים, בעוד כ-48,200 נוסעים יצאו מהמדינה דרך אותם מעברים.

פעילות סביב השעון

ברשות שדות התעופה מדגישים כי הפעילות בנתב"ג ובמעברי הגבול היבשתיים נמשכת סביב השעון, במטרה לאפשר את חזרתם הבטוחה של הישראלים לישראל, לצד מתן מענה לנוסעים היוצאים מהמדינה.

הנתונים משקפים היערכות רחבה ומאמץ מתמשך להבטיח רציפות תעופתית ותנועת נוסעים סדירה - גם בתקופה מורכבת.